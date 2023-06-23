Erzurum'da sokak ortası cinayet! Kız arkadaşlarına laf atanı öldürdü: Kendimi savunmak için bıçağı...

KARNINDAN VE BOYNUNDAN YARALADI

Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.