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    Trafik canavarına verilen komik ceza vicdanları paramparça etti!

    M.N. idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz’ün ailesi isyanda... Mahkeme minik yavrunun suçlu olduğuna karar verirken, sürücüye ise 12 bin 100 lira ceza kesti.

    Canımız yandı!

    Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl trafik kazasında bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e (9) aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mustafa Nagnalo'ya (49) ödül gibi ceza... Nagnalo'ya 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi.

    Demirsöz ailesi 'Adalet istiyoruz' diyerek karara itiraz etti. Ailenin avukatı "Dokuz yaşında bir çocuk bisikletiyle gidiyor. Yolu yarılamış. Çocuğun nasıl bir davranışı olabilir ki? Buna itiraz ettik, hakim reddetti.

    BİZİM ACIMIZ DİNMEDİ

    Yeni bilirkişi istedik, reddetti. 'Dosya heyete gitsin' dedik, reddetti. 11 sayfalık detaylı bir rapor geldi. Raporda sanığın şerit ihlali ve aşırı hız yaptığı belirtilmiş. Ayrıca sanığın muhtemelen telefonla ilgilendiği için çocuğu görmediği vurgulanarak sanığın asli kusurlu olduğu, çocukta ise hiçbir kusur olmadığı belirtildi. Hakime bunu sunduk ancak kabul görmedi. Bizim acımız hiçbir zaman dinmedi" dedi. Nebahat Demirsöz ise gözyaşlarına boğularak isyan etti: Bir canın karşılığı 12 bin 100 lira mı?"

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    Haberler Yaşam Trafik canavarına verilen komik ceza vicdanları paramparça etti!
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