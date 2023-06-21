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    • Yaşam
    • 21.06.2023 19:24
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    • 21.06.2023 19:27
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    Zonguldak'ta korku dolu anlar: Alev alev yanana tırdan son anda kurtuldu

    Zonguldak'ta seyir halindeki tır alev aldı. Aracı yol kenarına park ederek inen sürücü canını zor kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

    Korku dolu anlar

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

    Olay, Ereğli ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde meydana geldi. İ.K. isimli sürücü aracına yük yüklemek üzere Ereğli ilçesine hareket etti.

    ALEVLER ARACI KAPLADI

    Sürücü tırıyla seyir halindeyken elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın bir anda aracın etrafını kapladı.

    Tırı yol kenarına park ederek inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ereğli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı olayda itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

    Olayın şokunu üzerinden atlatamayan sürücü, "Gelirken aracın sağ tarafından beri bir anda alev aldı" dedi.

    Yangını söndürme çalışmaları sırasında yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta korku dolu anlar: Alev alev yanana tırdan son anda kurtuldu
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