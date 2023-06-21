Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki kırsal mahallede çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi. Köşeyolu Mahallesi'nde bitişik evlerin olduğu bölgede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyük korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kırsal mahallede çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi.