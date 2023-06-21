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    • Yaşam
    • 21.06.2023 17:25
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    • 21.06.2023 19:09
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    Son dakika: Erzurum'da korkutan yangın: 12 ev kullanılamaz hale geldi!

    Son dakika haberleri... Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde bir evde çıkan yangın komşu evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla alevler kısmen kontrol altına alındı. Kırsal mahallede çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi. Pazaryolu Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erzurum’da korkutan yangın!

    Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki kırsal mahallede çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi. Köşeyolu Mahallesi'nde bitişik evlerin olduğu bölgede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Büyük korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.

    Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kırsal mahallede çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi.

        Vatandaşlar dereden kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Pazaryolu Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.


        "CAN KAYBIMIZ YOK"
        Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, şunları kaydetti:"İlçemiz Pazaryolu Köşeyolu Mahallesi'nde bir yangın meydana geldi. Saat 13.15 itibarıyla yangın ihbarını aldık. 12 evimiz kullanılamaz hale geldi. Saat 16.45 itibarıyla da yangını tamamen kontrol altına aldık. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybımız yok, 2 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Onun dışında şu an kaç tane ahırın yandığını tespit edemiyoruz çünkü ahırlar binaların altında bulunuyor. Yangına 6 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 2 tanker ilk andan itibaren müdahaleye başladı."

        AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı da yangından zarar gören vatandaşlar için mahallede belirledikleri bir noktaya 15 çadırı, içerisindeki tüm ihtiyaçlarıyla kuracaklarını belirtti.

        Köşeyolu Mahallesi Muhtarı Murat Arslan ise çıkan yangında can kaybı yaşanmadığını ancak 12 evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Erzurum'da korkutan yangın: 12 ev kullanılamaz hale geldi!
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