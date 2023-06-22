Trabzon’da pistten çıkan uçak pide salonu oldu!

Ankara-Trabzon seferini yayan yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıktı. Bir girişimci tarafından satın alındı. 5 milyon TL harcanıp pide salonu yapıldı. Ve ilk müşterilerini ağırlamaya başladı.
Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap adlı yatırımcılar, büyük ilgi gördüklerini anlattı. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yılmaz, "Uçağın içerisinde aynı anda 40-50 kişi yemek yiyebilecek" ifadesini kullandı. Umman'dan gelen Abdulhamir Jamir Sait ise "Trabzon'a ilk defa geldim. Çok beğendim. Uçak çok güzel olmuş" diyerek görüşlerini paylaştı.
KAÇAKÇILIK DAVASI
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, piyasayı 2 milyar dolar çarptı. Arnavutluk'a kaçtı. Yakalanıp Türkiye'ye yollandı. Bir dava da kaçakçılıktan açıldı. Özer, şirketine ilişkin Vergi Denetim Kurulu'na istenen defter ve belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Savcı, Faruk Fatih Özer için "kaçakçılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini talep etti.
ARZU KAYA
ÇOK SEVİYO'RUS'
Yılın ilk 5 ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 783 bin olarak açıklandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'yi tercih eden Rus turist sayısının bir önceki yıla kıyasla iki kat arttığını vurguladı. "Ruslar Türkiye'nin havasını da insanını da çok seviyor" ifadesini kullandı.