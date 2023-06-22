Trabzon’da pistten çıkan uçak pide salonu oldu!

TETİKÇİNİN İTİRAFI

Olay, 4 Haziran günü Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra önü bir motosikletli tarafından kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, yaralı olarak kurtuldu. Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli saldırganın S.K. olduğu belirlendi. K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan K., genç kadını vurması için müteahhit E.B.'den 15 bin lira aldığını itiraf etti. Hem B. hem de tetikçi K. tutuklandı...

Ceyhan TORLAK