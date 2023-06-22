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    Trabzon’da pistten çıkan uçak pide salonu oldu!

    Trabzon’da pistten çıkan uçak, pide salonu yapıldı. Özellikle Arap turistlerin akınına uğradı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Pidesus

    Ankara-Trabzon seferini yayan yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıktı. Bir girişimci tarafından satın alındı. 5 milyon TL harcanıp pide salonu yapıldı. Ve ilk müşterilerini ağırlamaya başladı.

    Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap adlı yatırımcılar, büyük ilgi gördüklerini anlattı. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yılmaz, "Uçağın içerisinde aynı anda 40-50 kişi yemek yiyebilecek" ifadesini kullandı. Umman'dan gelen Abdulhamir Jamir Sait ise "Trabzon'a ilk defa geldim. Çok beğendim. Uçak çok güzel olmuş" diyerek görüşlerini paylaştı.

    KAÇAKÇILIK DAVASI
    Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, piyasayı 2 milyar dolar çarptı. Arnavutluk'a kaçtı. Yakalanıp Türkiye'ye yollandı. Bir dava da kaçakçılıktan açıldı. Özer, şirketine ilişkin Vergi Denetim Kurulu'na istenen defter ve belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Savcı, Faruk Fatih Özer için "kaçakçılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini talep etti.
    ARZU KAYA



    ÇOK SEVİYO'RUS'
    Yılın ilk 5 ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 783 bin olarak açıklandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'yi tercih eden Rus turist sayısının bir önceki yıla kıyasla iki kat arttığını vurguladı. "Ruslar Türkiye'nin havasını da insanını da çok seviyor" ifadesini kullandı.



        KATİL AL'ARI'MI!
        Halk arasında 'katil arı' olarak bilinen böcek, Karadeniz'de ortaya çıktı. Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarına dadandı. Ağaçların kurumasına yol açtı. Trabzon, Rize ve Artvin'deki kestane ormanlarını istila eden arıya karşı düğmeye basıldı. Arıya karşı "Torymus sinensis" türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.

        EVRENSEL TEDAVİ
        Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de ameliyatla birbirinden ayrılan siyam ikizleri, 5'inci yaş günlerini, tedavilerinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde kutlandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise Derman ve Yiğit Evrensel'e doğum günü hediyesi olarak saat ve oyuncak araba yolladı.



        UKRAYNA İÇİN EL ELE
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da yapılan Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katıldı. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme yaptı. İki mevkidaş, Ukrayna'da devam eden savaş, Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO'nun genişlemesi, Güney Kafkasya'daki durum, Azerbaycan- Ermenistan normalleşmesi ve iki ülke ilişkilerini ele aldı...



            BAŞKAN MUSK
            Hindistan Başbakanı Narendra Modi, New York'ta teknoloji girişimcisi iş insanı Elon Musk ile bir araya geldi. Açıklamada "Enerjiden maneviyata kadar birçok konuda sohbetimiz oldu" denildi. Ancak görüşmenin Hindistan ve ABD bayrakları önünde olması "Elon, ABD Başkanı gibi" yorumuyla eleştirildi.

            TETİKÇİNİN İTİRAFI
            Olay, 4 Haziran günü Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra önü bir motosikletli tarafından kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

            Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, yaralı olarak kurtuldu. Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli saldırganın S.K. olduğu belirlendi. K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan K., genç kadını vurması için müteahhit E.B.'den 15 bin lira aldığını itiraf etti. Hem B. hem de tetikçi K. tutuklandı...
            Ceyhan TORLAK



            DERİN DONDURUCULU DEHŞETTE YENİ GELİŞME! İŞTE SON FOTOĞRAF
            İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüpheli S.H. ile ilgili korkunç detaylar gelmeye devam ederken H. ile Gülkamar Hanimova'nın birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Komşuları, S.H.'nin katliamdan birkaç gün önce Gülkamar Hanimova'yı çok sevdiğini sürekli tekrarladığına dikkat çekti.



                AMERİKALI KENDİNİ ASTI
                İstanbul Beyoğlu'nda. ABD vatandaşı Pauya Parsa (28) adlı turist, 8. kattaki otel odasının balkon korkuluklarına bağladığı ipi boynuna geçirerek kendini aşağı bıraktı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Parsa'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı genişletti.



                DERİN MESAJ
                Titanik enkazı için dalan kayıp denizaltı, işaret verdi. Su altından vurma sesleri geldi. Ancak oksijenin bitmek üzere olduğu belirtildi. Bu yüzden 5 kişinin kurtulma şansının oldukça düşük olduğu kaydedildi.


                BİR TALİHLİYE 3 MİLYON
                5+1 BİLEN bir kişi, 3 milyon lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 176'şar, 4+1 bilenler 635'er, 4 bilenler 74'er, 3+1 bilenler 37'şer, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 16'şar, 1+1 ve 0+1 bilenler 8'er lira alacak.



                    222 MİLYON DEVRETTİ
                    6+JOKER bilen çıkmayınca 222 milyon 574 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 313 bin 972'şer, 4 bilenler 3 bin 88'er, 3 bilenler 212'şer, 2 bilenler ise 21'er lira alacak.

                    DAMADINI YARALADI
                    Aksaray'da Ali S.,(65), ailevi nedenlerle çıkan kavgada damadı Yusuf Bülbül'ü (30) sol bacağından bıçakla yaraladı. Yaralanan Bülbül, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kayınpederi Ali S. ise gözaltına alındı.

                    VİNÇ KAZASI: 1 ÖLÜ
                    Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir metal fabrikasında tavan vinci işçilerin üzerine düştü. İsmail Danışman (24) hayatını kaybetti, olay anında arkadaşının yanında duran Berat Yaylacı (24) ise ağır yaralandı.

                    BİR DEMET ADALET
                    Konya'da bir rezidansta, Demet Aydın'a (22) işkence yapan 3 sanık için istenen ceza belli oldu. Savcı, son kararını sundu: Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin 32.5 yıl hapsine...

                    REYTİNGLİ İNTİHAR
                    Beyoğlu'nda ABD vatandaşı Pauya Parsa (28), otelin balkonunda kendini astı. Yoldan geçenler ise cep telefonuyla kayda aldı!

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