Kan donduran detaylar! Bağcılar'da annesinin kafasını kesip sokağa atan Ali Sayan hakim karşısında: Babası ve abisi 'bu kadarı olmaz' dedirtti

Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de Hava Sayan, oğlu Ali Sayan tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Olayın ardından tutuklanan Ali Sayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Sayan, ailesi ve taraf avukatları katıldı.
"OLAYLARI HATIRLAMIYORUM BERAATİMİ İSTİYORUM"
Güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Ali Sayan, "Ben olayı hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimde haberlere çıkmış, ben oradan öğrendim. Ben küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Hastalığımdan önce saldırganlığım yoktu. Olayları hep içime atıyordum, kimseyle konuşmuyordum. Çok nadir yakın arkadaşlarımla konuşabiliyordum. Son bir senedir hastalığım farklı bir boyuta taşındı. Ne olduysa son bir senede oldu. Hastanede yattım. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Hemen hemen bütün uyuşturucuları kullanıyordum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Hakimin annenle uyuşturucu madde almak için para nedeniyle tartışmış olabilir misin? Sorusuna ise, "Ben eskiden beri uyuşturucu madde kullanıyordum. Annemden para istiyordum ancak parayla ilgili annemle hiç bir tartışmamız olmadı. Ben annemin kafası kolları ve uzuvlarını kesildiğini hatırlamıyorum bu detayları haberlerde öğrendim. Yengelerime kapıyı açtığımı kimse duymasın şeklindeki beyanlarımı da hatırlamıyorum. Benim düzenli olarak kullandığım ilaçlarda vardı. Annem alıyordu ilaçlarımı ben kullanıyordum" diyerek yanıtladı.