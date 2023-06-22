Kan donduran detaylar! Bağcılar'da annesinin kafasını kesip sokağa atan Ali Sayan hakim karşısında: Babası ve abisi 'bu kadarı olmaz' dedirtti





BABASI VE ABİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay esnasında işyerinde olduğunu söyleyen baba Ferudun Sayan ise, "Oğlum sürekli uyuşturucu kullanıyordu. Bazen kendi kendine zarar veriyordu. Kendini dövüp küfür ediyordu. Uyuşturucu tedavisi için hastaneye de yatırmıştım. 24 gün hastanede kaldı sonra ne kadar yalvardıysam da kanında bir şey yok diyerek hastaneden çıkardılar. Şikayetçi de değilim napayım ki yapacak bir şey yok" dedi. Ağabeyi Mustafa Sayan ise, "Kardeşimin madde kullandığını biliyordum. Ben ve kardeşim aynı odada kalıyorduk. Evde kendi kendine değişik hareketler yapıyordu. Dolapları itiyordu, kendi kendine konuşuyordu. Biz uyuşturucuyu bıraktığını biliyorduk. Olaydan bir gün önce, gece kardeşimin telefonda birinden madde istediğini gördüm. Kızdım ona, anneme de söyledim. Annemde kızdı, saydırdı. Ama o kendisinde değildi, sağa sola gidiyordu. Olay olduğu gün sabah kahvaltı yaptık. Ali, kahvaltıya katılmadı. Daha sonra ben evden ayrıldım. Annem ve Ali evde kaldı. Mahalleden bir çocuk beni arayarak 'Ağabey koş, kardeşin anneni rehin aldı' dedi. Eve gidene kadar her şey olmuş. Şikayetçi değilim. Evden çıkmamla eve gelmem arkasında yaklaşık yarım saat vardı. Bütün olaylar bu süre içerisinde oldu. Kardeşim uyuşturucu madde kullansa da kullanmasa da kendisinden geçiyordu" ifadelerini kullandı.