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    • Yaşam
    • 26.09.2022 21:16
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    • 26.09.2022 21:16
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    Bağcılar'daki infial yaratan kafa kesme videosunu yayan 3 kişi hakkında karar

    Son dakika haberine göre Bağcılar'da bir annenin oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin çektikleri görüntüyü sosyal medya hesabından yayan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Vahşet videosunu yayanlar hakkında karar

    Bağcılar'da bir kadının oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

    Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında ''yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

    Annesini öldüren şüpheli adliyede

    YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.

    Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.

    Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Yaşam Bağcılar'daki infial yaratan kafa kesme videosunu yayan 3 kişi hakkında karar
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