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    • Yaşam
    • 23.06.2023 08:42
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    • 23.06.2023 08:42
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    Son dakika: Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

    Son dakika haberleri...  Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

    AA
    İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

    Sabri B. idaresindeki 34 LLL 906 plakalı servis minibüsü Şekerpınar Mahallesi'nde Yeşil Vadi ve Özgürlük caddelerinin kesiştiği mevkide Sercan K. yönetimindeki 34 LAR 633 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

    Kazada araçlardaki İbrahim K, Vasfiye Ş, Sultan Ö. ve Saniye K. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapısı sıkışan minibüslere müdahale ederek yaralıları sağlık ekipleriyle birlikte ambulanslara sevk etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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    Türk Telekom
    Haberler Yaşam Son dakika: Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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