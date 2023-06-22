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    • Yaşam
    • 23.06.2023 06:14
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    • 23.06.2023 06:14
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    Sokakta çıkan silahlı çatışmada yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1'i öldü

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında sokakta çıkan, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgada, yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1'i yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

    AJANSLAR
    Silahlı kavgada yoldan geçenler hedef oldu: 1 ölü

    Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

    BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR
    Saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Aydemiroğlu Mahallesi, Mahir Alp Boydak Bulvarı'nda sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açarken, iddiaya göre, o sırada yoldan geçen Cihan M., Diyar B., Sedat U., Mahsup H. ile motosikletiyle seyir halindeki Burak Ali Yılmaz, vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı.

    1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Çevredekilerin yaralandığını gören şüpheliler gecenin karanlığından faydalanıp kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Diyar B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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        Haberler Yaşam Sokakta çıkan silahlı çatışmada yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1'i öldü
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