Sokakta çıkan silahlı çatışmada yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1'i öldü

Taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açarken, iddiaya göre, o sırada yoldan geçen Cihan M., Diyar B., Sedat U., Mahsup H. ile motosikletiyle seyir halindeki Burak Ali Yılmaz, vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı.