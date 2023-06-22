Sokakta çıkan silahlı çatışmada yoldan geçerken vurulan 5 kişiden 1'i öldü

Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR
Saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Aydemiroğlu Mahallesi, Mahir Alp Boydak Bulvarı'nda sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açarken, iddiaya göre, o sırada yoldan geçen Cihan M., Diyar B., Sedat U., Mahsup H. ile motosikletiyle seyir halindeki Burak Ali Yılmaz, vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin yaralandığını gören şüpheliler gecenin karanlığından faydalanıp kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.