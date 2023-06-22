İstanbul'da eski sevgilisini öldürüp ormana atmıştı! Ünlü şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı "Orada bir ölüm olacaktı"

''O AN ELİME NE GEÇTİYSE VURDUM''

Savunmasına gözyaşları içerisinde devam eden Sevim Çiftçi, ''O an korktum, bir şey yapacağına o kadar emindim ki. O sahneleri hatırlamak bile istemiyorum. İçeri sürükleyecek götürdü. Ayağımla tekme attım boğazıma yapıştı. Bırakması için vuruyordum. O an elime ne geçtiyse vurdum. Alkol şişesini, tabak, sopa bir an sersemleyince bıraktı. Kapıya doğru kaçarken sol tarafıma tekme attı. Nefesim kesildi. 10-12 dakika içinde ciddi şekilde boğuşma yaşadık. Bıçağını çıkartmaya yeltenince sopayla sertçe vurdum ve vurmaya devam ettim bıçağı kullanmaması tek amacımdı."