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    • Yaşam
    • 22.06.2023 16:42
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    • 22.06.2023 16:42
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    İstanbul'da eski sevgilisini öldürüp ormana atmıştı! Ünlü şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı "Orada bir ölüm olacaktı"

    Eski sevgilisi Semih Sevim’i öldürerek İstanbul Sancaktepe'deki ormanlık alana atan şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Eski sevgilisi Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiası hakkında  Sevim Çiftçi, "Orada bir ölüm olacaktı. Kapıya yöneldim tutmaya çalışınca boynuna atladım. Yere düştük yerde kirli olan bölümde külotlu çorap vardı. Amacım kollarını bağlamaktı ama ne ara boynuna gitti ne ara nefessiz kaldı hiç hatırlamıyorum. Bir ara rol yapıyor sandım. Kalkmadı o sırada anladım öldüğünü" dedi. Mahkeme, "Babalık duygularıma yenildim" diyen Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    takvim.com.tr
    Külotlu çorap cinayetinde Seçil Çiftçi hakim karşısında

    Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrası 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    BABA VE KIZ HAKİM KARŞISINDA
    Baba ve kız bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi ve Cemal Çiftçi duruşmada hazır edildi. Ölen Semih Sevim'in kardeşleri ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada genç kadın, savunmasını gerçekleştirdi.

    Semih Sevim'i ile 2018 yılında bir uygulama üzerinden tanıştığını ve ara ara görüştüklerini belirten Çiftçi, ''Kurtulamadım ne yaptıysam yakamdan düşmedi. Mahkeme günü çıkışta arkadaşlarımlaydım. Geç gideceğim için arkadaşım Yusuf Yener'de kaldım. Sabah uyandığımda arkadaşım işe gitmişti. Alkol içtim. Sonra annemler aradı 'Geliyoruz' diye. Akşam Yusuf eve geldi onun sesine uyandım. Sonra annemleri unuttuğum aklıma geldi. Semih'in beni defalarca aradığını gördüm'' dedi.

        ''SAÇIMDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ''
        Annesinin hasta olduğunu ifade eden Sevim Çiftçi, "Eve gittiğimde Semih beni aramaya devam etti.. Görüşmek için yalvardı. 'Kapının önüne çıkıyorum iki dakika konuş al helalliğini git' dedim. Ondaki fotoğrafları silmesini istedim tam kapıdan çıkacaktım. Onunla göz göze geldim. Evime onu alamazdım. Elim ayağım birbirine dolandı kapıyı kapatmaya çalıştım engelledi. İçeriye girdi. Kapıyı kapattığı gibi saçımdan tutup sürükledi" dedi.

        ''O AN ELİME NE GEÇTİYSE VURDUM''
        Savunmasına gözyaşları içerisinde devam eden Sevim Çiftçi, ''O an korktum, bir şey yapacağına o kadar emindim ki. O sahneleri hatırlamak bile istemiyorum. İçeri sürükleyecek götürdü. Ayağımla tekme attım boğazıma yapıştı. Bırakması için vuruyordum. O an elime ne geçtiyse vurdum. Alkol şişesini, tabak, sopa bir an sersemleyince bıraktı. Kapıya doğru kaçarken sol tarafıma tekme attı. Nefesim kesildi. 10-12 dakika içinde ciddi şekilde boğuşma yaşadık. Bıçağını çıkartmaya yeltenince sopayla sertçe vurdum ve vurmaya devam ettim bıçağı kullanmaması tek amacımdı."

        "ORADA BİR ÖLÜM OLACAKTI"
        Sözlerine devam eden Seçil Çiftçi "Orada bir ölüm olacaktı. Kapıya yöneldim tutmaya çalışınca boynuna atladım. Yere düştük yerde kirli olan bölümde külotlu çorap vardı. Amacım kollarını bağlamaktı ama ne ara boynuna gitti ne ara nefessiz kaldı hiç hatırlamıyorum. Bir ara rol yapıyor sandım. Kalkmadı o sırada anladım öldüğünü" dedi.

            "BABA BEN BİTTİM"
            Anne ve babasının yolda olduğunu belirten genç kadın, ''Hatırladığım tek şey 'Baba ben bittim' dediğimdi. Babamı mutfağa götürene kadar hiçbir şey bilmiyordu. Semih koltuğun kenarında yüzü dönük bir şekilde yatıyordu. Donup kaldı. Babam ambulansı polisi aramamı istedi engel oldum. Babama yalvardım 'Baba bana yardım et beni cezaevine yollatma' dedim. Polisi aramasın diye telefonu elinden aldım. Babam polisi aramak için çok çabaladı ama tehdit ettim'' dedi.

            CESEDİ BOHÇA GİBİ YAPMIŞ
            Çiftçi, "Ortalığı toparlamaya çalışıyordum. Yatak odasına gittim battaniye aldım yere serdim. Babama 'Götürelim' dedim. 'Nereye kızım, beni niye bulaştırıyorsun' dedi. Battaniyenin içine koyduk babam arabayı getirdi. Bohça gibi yaptım taşındığım için kimse anlamayacaktı. Boğduğum külotlu çorapla ayaklarını bağladım. Asansörle çıkardık. Bagaja koyduk eve geri döndük ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şişli'de cesetle dolanıyorduk. Ormanlık alan diye şuursuz bir şekilde arama yaptım. Yolun kenarında kamelyalı bir yer gördük oraya git baba dedim oraya bıraktık orası mesire alanı benim Semih'i tasarlayarak veya planlayarak öldürme niyetim yoktu" diyerek savunmasını sonlandırdı.

            "BABALIK DUYGULARIMA YENİLDİM"
            Diğer tutuklu sanık baba Cemal Çiftçi, ''Eşimle beraber kızımın yanına gittik. Böyle bir olayla karşılaşacağım aklıma gelmezdi polis arama izin vermedi.' Baba götürüp ormanlık alana atalım' dedi. Bende babalık duygularıma yenildim. Hanım arabanın arkasında uyuyordu. Suçsuzum tahliyemi talep ediyorum'' diyerek suçlamaları reddetti.

                "KARDEŞİM PLANLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ"
                Söz alan maktul Semih Sevim'in kardeşi Fatih Sevim ''Seçil'in gücünün ona yetmedi imkânsız. İnanıyorum ki bir kişi daha var kardeşi tasarlanarak öldü. Çünkü Seçil hakkında çok şey biliyordu. Kardeşim bilerek planlanarak öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum'' diyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.

                TANIK DİNLENDİ
                Olay günü öncesi Seçil Çiftçi'nin evinde kaldığı arkadaşı Yusuf Yener tanık olarak dinlendi. Yener, ''Sabahı eve geldim. Seçil sızmıştı. Ortalık alkol şişesiyle doluydu. Ortalığı toparladım. Seçil'in telefon ısrarla çalıyordu. Uyandırdım 'Baban arıyor' deyince toparlandı. Çıkarken 'O takıntılının a..k.. diyerek' evden gülerek çıktı'' dedi.

                BABA CEMAL ÇİFTÇİ TAHLİYE EDİLDİ
                Alınan avukat savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Semih Sevim'in ailesinin katılma talebinin kabulüne, gelecek celse tanıların dinlenmesine devam edilmesine ve baba Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğulan baba kız birbirine sarılmak istedi. Sevim Çiftçi, ''Özür dilerim babacım. Seni böyle bir şeye karıştırdığım için özür dilerim'' dedi.

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                Haberler Yaşam İstanbul'da eski sevgilisini öldürüp ormana atmıştı! Ünlü şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı "Orada bir ölüm olacaktı"
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