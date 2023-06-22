İstanbul'da eski sevgilisini öldürüp ormana atmıştı! Ünlü şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı "Orada bir ölüm olacaktı"

Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrası 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
BABA VE KIZ HAKİM KARŞISINDA
Baba ve kız bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi ve Cemal Çiftçi duruşmada hazır edildi. Ölen Semih Sevim'in kardeşleri ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada genç kadın, savunmasını gerçekleştirdi.
Semih Sevim'i ile 2018 yılında bir uygulama üzerinden tanıştığını ve ara ara görüştüklerini belirten Çiftçi, ''Kurtulamadım ne yaptıysam yakamdan düşmedi. Mahkeme günü çıkışta arkadaşlarımlaydım. Geç gideceğim için arkadaşım Yusuf Yener'de kaldım. Sabah uyandığımda arkadaşım işe gitmişti. Alkol içtim. Sonra annemler aradı 'Geliyoruz' diye. Akşam Yusuf eve geldi onun sesine uyandım. Sonra annemleri unuttuğum aklıma geldi. Semih'in beni defalarca aradığını gördüm'' dedi.