İstanbul Esenyurt'ta “tacize uğradım” diyen kadını korumak isterken canından oldu!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1973. Sokakta meydana geldi.
İddiaya göre, sevgili olduğu belirtilen ikili arasında sokakta tartışma çıktı. Mete G.(20)'nin şiddet uyguladığını öne süren Helin D.(19), tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerine sığındı.
Kadın, peşinden gelen Mete G.'yi tanımadığın belirterek "Taciz ediyor, laf atıyor" dedi. Mehmet Ali Tanyıldız, Helin D.'yi korumak için Mete G. ile tartıştı. Mete G. Birkaç dadika sonra geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı.