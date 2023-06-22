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    • 23.06.2023 10:39
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    Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

    Son dakika haberi... Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, 19. saatte kontrol altına alındı. Tesiste itfaiye ve orman ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme helikopterleri de soğutma çalışmalarına destek veriyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Manisa’da yangın kabusu 19. saat sürdü

    Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde dün saat 17.00 sıralarında alevler yükseldi.

    OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerinin su tankerleri de destek verdi.

    MANİSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE BÜYÜK YANGIN I VİDEO İZLE

    İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 19 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

        Fabrikadaki poliüretanın yanması nedeniyle çıkan siyah dumanın yoğunluğu düne kıyasla azaldı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesiste, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek veriyor.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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