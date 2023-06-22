Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde dün saat 17.00 sıralarında alevler yükseldi.

OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.