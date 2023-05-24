Eski sevgilisini külotlu çorapla boğup cansız bedenini ormana atmıştı! Şarkıcı Seçil Çiftçi için istenen ceza belli oldu
Eski sevgilisini öldürerek İstanbul Sancaktepe'deki ormanlık alana atan şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında istenen ceza belli oldu. Kan donduran cinayetin ayrıntılarını itiraf eden Çiftçi, Semih Sevim'e demir sandalye ayağıyla defalarca vurduğunu ardından külotlu çorapla boğazını sıkarak öldürdüğünü anlatmıştı. Seçil Çiftçi hakkında hazırlanan iddianamede şok detaylar ortaya çıktı.
Savcılık, 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.
Semih Sevim'in kardeşi Sebile Selvitopu, kardeşiyle Seçil Çiftçi arasında birbirlerini tehdit etmeleriyle ilgili davalarının duruşması olduğunu ve kardeşinin eşiyle en son 27 Aralık'ta konuştuğunu söyledi. Seçil Çiftçi, Semih Sevim'e, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım. Senin kafanın kesildiğini paylaşacağım, ısrarla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Şu p... öldüreceğime yemin ediyorum, seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını yatacağım, seni vurduracağım" şeklinde mesajlar gönderdi. Semih Sevim'in de Seçil Çiftçi'nin anne ve babasına "Kızınız ile konuşun, benden uzak dursun" diye mesaj attı.
"KÜLOTLU ÇORAPLA BOĞAZINI SIKTIM"
Seçil Çiftçi'nin savunmasında, bir dönem arkadaş olduğu Semih Sevim'in kendisini takıntı haline getirdiğini, duyguları karşılıklı olmadığı için aralarına mesafe koyduğunu ve Sevim hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.