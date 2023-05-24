Eski sevgilisini külotlu çorapla boğup cansız bedenini ormana atmıştı! Şarkıcı Seçil Çiftçi için istenen ceza belli oldu

Semih Sevim'in kardeşi Sebile Selvitopu, kardeşiyle Seçil Çiftçi arasında birbirlerini tehdit etmeleriyle ilgili davalarının duruşması olduğunu ve kardeşinin eşiyle en son 27 Aralık'ta konuştuğunu söyledi. Seçil Çiftçi, Semih Sevim'e, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım. Senin kafanın kesildiğini paylaşacağım, ısrarla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Şu p... öldüreceğime yemin ediyorum, seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını yatacağım, seni vurduracağım" şeklinde mesajlar gönderdi. Semih Sevim'in de Seçil Çiftçi'nin anne ve babasına "Kızınız ile konuşun, benden uzak dursun" diye mesaj attı.