Sabancı ailesinin toplantısında gizli kayıt skandalı! Hainliği Türkan Sabancı ortaya çıkardı

SES KAYDINA ALIRKEN YAKALANDI

Toplantıya, kendi alanında uzman 4 doktor dışında bir de hemşire Mukaddes S., katıldı. Toplantı başlandığı sırada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice ses kaydına aldığını fark etti.