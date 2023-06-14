CHP'nin kentsel dönüşüm projesi vatandaşı isyan ettirdi: Seçimden önce başka konuşuyorlardı

Türkiye, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılırken, ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti İstanbul'da son 4 yılda depreme karşı herhangi proje hazırlanmaması dikkat çemişti. Hatta İBB Başkanı İmamoğlu, önlem almadığı gibi kentsel dönüşüm karşıtı açıklamalar yapmıştı.

13 Haziran 2019'da yapılan bir toplantıda konuşan İmamoğlu, "15 senedir kentsel dönüşüm konusu İstanbul gündeminde. Halkın çıkarlarını gözetmeyen anlayışla hayata geçirilen, türlü mağduriyetlere yol açan kentsel dönüşüm uygulamalarına son vermemiz gerekiyor." demişti

Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan "İstanbul Yenileniyor" platformu çerçevesinde riskli yapıların kaldırılması için geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm başlatıldı.