Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.06.2023 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2023 12:36
    ABONE OL

    CHP'nin kentsel dönüşüm projesi vatandaşı isyan ettirdi: Seçimden önce başka konuşuyorlardı

    Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip kenti İstanbul'da son 4 yılda depreme karşı herhangi bir önlem alınmaması dikkat çemişti. Hatta İBB Başkanı İmamoğlu, önlem almadığı gibi kentsel dönüşüm açıklamalar yapmıştı.Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ortaya çıkardığı acı tablodan sonra aklı başına gelen CHP'li İBB bu amaçla “İstanbul Yenileniyor” platformu çerçevesinde riskli yapıların kaldırılması için geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm karşıtı başlatıldı. Beşiktaş’ta bulunan riskli yapıların dönüşümü için başlatılan projede KİPTAŞ ile anlaşmaya varamayan vatandaşların evine karot örneği alınması için yetkililer gönderilince direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Yalanlara doyduk diyerek tepki gösteren vatandaşlar kısa süre sonra sakinleşirken, yetkililer ise karot örneği alarak oradan ayrıldı. Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını söyleyen mahalleli ise haklarının verilmesini isteyerek, kendilerine seçimden önce ve sonra verilen sözlr arasında turtarsızlık olduğunu ifade ettiler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’nin kentsel dönüşümü bu!

    Türkiye, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılırken, ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti İstanbul'da son 4 yılda depreme karşı herhangi proje hazırlanmaması dikkat çemişti. Hatta İBB Başkanı İmamoğlu, önlem almadığı gibi kentsel dönüşüm karşıtı açıklamalar yapmıştı.

    13 Haziran 2019'da yapılan bir toplantıda konuşan İmamoğlu, "15 senedir kentsel dönüşüm konusu İstanbul gündeminde. Halkın çıkarlarını gözetmeyen anlayışla hayata geçirilen, türlü mağduriyetlere yol açan kentsel dönüşüm uygulamalarına son vermemiz gerekiyor." demişti

    Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan "İstanbul Yenileniyor" platformu çerçevesinde riskli yapıların kaldırılması için geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm başlatıldı.

    Beşiktaş'ta bulunan Karanfilköy Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde yıkımlar gerçekleştiriliyor. KİPTAŞ ve özel şirketlerle anlaşmaya varamayan bazı vatandaşlar ise haklarını alamadıklarını iddia ederek evlerinin yıkılmaması için mücadele veriyor.

    Bu çerçevede deprem risk analizi için evlerinden karot örneği alınmasına karşı çıkan vatandaşlar yetkilere izin vermezken, polis ve çevik kuvvetle karşı karşıya geldi.

        Direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik kısa süre son bulurken, yetkililer binalardan karot örneği alarak oradan ayrıldı.

        SEÇİMDEN SONRA BAŞKA KONUŞTU
        Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un kendilerine, "Anlaşmaya varacağız" dediğini, seçimden sonra ise yıkım ekiplerini gönderdiğini iddia eden mahalle sakini Mehmet Ali Koçer, "Buradaki temel atma töreninde biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Başkanım biz burada mağdur ediliyoruz çok, az sayıda insan kaldık, bizim haklarımızın verilmesi gerekiyor' deyince burada anlaşma sağlandığının kendisine iletildiğini söyleyip, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt Bey'i çağırıp 'vatandaş ne diyor?' dedi. Biz seçimden sonra gerekli tüm çalışmaları yaptık, 'vatandaşın evine gelip, çayını, çorbasını içeceğiz, güle oynaya anlaşmamızı yapacağız, onlar da mutlu kalkacak biz de' dendi. Ondan sonra, bu seçim bittikten sonra, Beşiktaş Belediye'sinin zabıta ekibi ve burada polis memuru arkadaşlarla evlerden karot alma çalışmasına başladılar.

        Biz orada direnerek, polisin ve zabıtanın iyi niyetliliği, yapılan işin yasal olmadığı ortada olmasından dolayı karot alınmasından vazgeçildi. Biz buradan kalkıp KİPTAŞ'a gittik. KİPTAŞ Genel Müdür Ali Bey bizle görüşeceğini söylemesine rağmen görüşmedi. Kendisi benim evimin önün gelip sizin muhatabınız KİPTAŞ dedi" diye konuştu.

            "KANUNİ HAKLARIMI ELİMDEN ALMAK İSTİYORLAR"


            Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını sadece haklarını almak istediklerini belirten Mehmet Ali Koçer, "Burada bir zilyet hakkı var. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Çok az sayıda insan kaldık. Herkesin hakkı verilsin. Benim komşuma fazla verilmiş, daha fazla verilsin. Ben burada kıyaslama yapmıyorum ama benim de hakkım olanı versin. Ama şimdi çevik kuvvetle karot alınmaya gelindi. Karot alınırsa burası zaten gecekondu. Çürük çıkacak sonra en geç 3 ay sonra yıkıma gidilecek. O zaman ben onların verdiğine razı olarak anlaşmak zorunda kalacağım. Kanuni haklarımı elimden almak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Kabine toplanıyor!
            Haberler Yaşam CHP'nin kentsel dönüşüm projesi vatandaşı isyan ettirdi: Seçimden önce başka konuşuyorlardı
                loading
                SON DAKİKA