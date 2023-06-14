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    • Yaşam
    • 14.06.2023 15:05
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    • 14.06.2023 15:05
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    Dilencinin üzerinden neler çıktı neler... Görenler şaşırdı

    Gaziantep'te zabıta ekipleri dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.

    Dilencinin üzerinden neler çıktı neler

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı.

    Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.



    Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı.

    ZABITALAR DA ŞAŞIRDI
    Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü.

    Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

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    Haberler Yaşam Dilencinin üzerinden neler çıktı neler... Görenler şaşırdı
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