Dilencinin üzerinden neler çıktı neler... Görenler şaşırdı

ZABITALAR DA ŞAŞIRDI

Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.