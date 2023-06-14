25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak, rüzgar...
9 günlük Kurban Bayramı tatili için plan yapan birçok kişi bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporu için araştırmalar hızlandı. 25-2628-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu için tüm detayları sizler için derledik. İşte Kurban Bayramı hava durumu...
14.06.2023 14:14 - Son Güncelleme: 14.06.2023 14:21
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hava durumu için detaylar merak ediliyor. Dokuz gün olduğu açıklanan bayram tatili öncesi vatandaşlar konuyla ilgili araştırmaları hızlandırdı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor.