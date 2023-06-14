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Haberler Trend 25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak, rüzgar...

25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak, rüzgar...

9 günlük Kurban Bayramı tatili için plan yapan birçok kişi bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporu için araştırmalar hızlandı. 25-2628-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu için tüm detayları sizler için derledik. İşte Kurban Bayramı hava durumu...

takvim.com.tr
14.06.2023 14:14 - Son Güncelleme: 14.06.2023 14:21
25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | O illere yağış uyarısı! MGM açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak, rüzgar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hava durumu için detaylar merak ediliyor. Dokuz gün olduğu açıklanan bayram tatili öncesi vatandaşlar konuyla ilgili araştırmaları hızlandırdı.

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25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | O illere yağış uyarısı! MGM açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak, rüzgar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor.

25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | O illere yağış uyarısı! MGM açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak, rüzgar...
KURBAN BAYRAMI 2023 İSTANBUL HAVA DURUMU
24 Haz Cmt Güneşli 27° 19°
25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | O illere yağış uyarısı! MGM açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak, rüzgar...

25 Haz Paz Çoğunlukla güneşli 26° 22°

25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | O illere yağış uyarısı! MGM açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak, rüzgar...

26 Haz Pzt Güneşli 29° 22°

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