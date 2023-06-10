Savaşı kazandı! Kansere yakalanan anne bebeğinin gücüyle hayata sarıldı...





STRATEJİK ÖZERKLİK

Alman Welt gazetesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çarpıcı bir analiz kaleme aldı. Welt 'Yıllardır Türk dış politikasının en önemli aktörlerinden biri oldu ve artık resmiyet kazandı. Erdoğan'ın en yakın isimlerden olan MİT'in eski başkanı Hakan Fidan, yurt dışında birçok özel operasyonlarla dikkat çekti. Erdoğan'ın Batı çıkarlarıyla her zaman örtüşmeyen bağımsız Türk politikası 'stratejik özerklik' hedefini Fidan da sürdürecek.