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    Savaşı kazandı! Kansere yakalanan anne bebeğinin gücüyle hayata sarıldı...

    Sema Günalay, hamileyken meme kanserine yakalandı. Yılmadı. Bir yandan kemoterapi alırken bir yandan da bebeğinin gücüyle hayata sarıldı. Ve sağlıklı bir şekilde evladını kucakladı. Hastalığı atlattı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Haziran tarihli Yaşam haberleri...

    Kansere göğüs gerdi

    İzmir'de yaşayan 37 yaşındaki Sema Günalay, ikinci çocuğuna hamileydi. Gebeliğinin 7. ayında göğsünde bir kitle fark etti. Doktora gitti. Mamografi çektirdi. İkinci evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Doktorlar "Hemen tedaviye başlanmalı" dedi.

    Genç kadın bir yandan kemoterapi alırken bir yandan da bebeği için tüm olumsuzluklara direndi. Ve sağlıklı bir şekilde çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğini kucaklayıp "Mutluluğumu anlatacak hiçbir söz yok" dedi.

    KRAL'I GELSE ANCAK ALIR
    Düzce'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar başladı. Vatandaşlar, hayvan pazarlarına gidip kurbanlık baktı. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. "Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.



        SOMER ŞEF'E 22.5 YIL HAPİS
        İstanbul Beşiktaş'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranda geçen yıl akıl almaz bir olay yaşandı. Restoranın istinat duvarı bir anda yıkıldı. O sırada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kaldı. Lubbat kurtarılamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını bitirerek iddianamesini tamamladı. Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. (DENİZ YUSUFOĞLU)



        MÜZAYEDEYE DAMGA 'FURA'N
        Mozambik'te bulunan Fura Yıldızı adlı 55 karatlık yakut, ABD'de müzayedeye çıkarıldı. Açılış fiyatı 21 milyon Dolar'dı... Saniyeler ilerledikçe rakam arttı ve 34.8 milyon Dolar'a satıldı. Alıcının adı açıklanmadı. Diğer bir rekoru da "The Eternal Pink" adlı elmas kırdı. Aynı müzayedede satışa sunulan mor-pembe elmas, 34.8 milyon Dolar'a alıcı bularak rekor fiyata satıldı.



        OBAMA'NIN TERCİHİ...
        Tucker Carlson, Rusya- Ukrayna savaşında kendi fikirlerini söylediği için Fox'un patronu Murdoch tarafından kovulmuştu. Carlson, Twitter'dan haberleri sunmaya başlarken bombaları da patlatıyor. Carlson, dün de ABD eski Başkanı Baracak Obama için, "Özel hayatında tercihleri farklı" dedi. Bu açıklama, Amerika'da gündemin ilk sırasına çıktı.



            STRATEJİK ÖZERKLİK
            Alman Welt gazetesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çarpıcı bir analiz kaleme aldı. Welt 'Yıllardır Türk dış politikasının en önemli aktörlerinden biri oldu ve artık resmiyet kazandı. Erdoğan'ın en yakın isimlerden olan MİT'in eski başkanı Hakan Fidan, yurt dışında birçok özel operasyonlarla dikkat çekti. Erdoğan'ın Batı çıkarlarıyla her zaman örtüşmeyen bağımsız Türk politikası 'stratejik özerklik' hedefini Fidan da sürdürecek.



            GÖZYAŞI DURMUYOR
            Antalya'da M.B. yönetimindeki otomobil, 'Dur' levhasını dikkate almadı. Ters yola giriş yaptı. İlker Kürne yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada İlker Kürne hayatını kaybederken, eşi Özge Kürne ise ağır yaralandı. M.B serbest bırakıldı. Küçük kızıyla bir başına kalan Özge Kürne, gözyaşlarına hakim olamadı: Eşim öldü. Ben aylarca yatalak kaldım. Hayatımızı mahveden bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Biz bu kadar büyük acı içerisindeyken, bu kazadan sorumlu olan kişinin hala trafikte olmasını içimize sindiremiyoruz.



            HER 'SATIR'I VAHŞET
            İzmir'de TIR şoförü Mustafa Yılmaz, bir tekstil atölyesinde çalışan eşi Nermin Yılmaz'la tartıştı. Tüfeğe sarıldı. Kurşun yağdırdı. Ardından da aynı tüfeği çenesinin altına dayadı. Bir kez daha tetiğe bastı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Ancak çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı.



                ŞAFAK CİNAYETİ
                İstanbul Bahçelievler'de kahvehane işleten Seyit Battal Kılıç, sabah 5.5 gibi kahvehaneyi açtığı sırada içeri giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç'ın vücuduna 5 merminin isabet ettiği tespit edildi. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (Mustafa KAYA)



                TRAMVAYA ÇARPTI
                Samsun'un İlkadım İlçesi'nde dün peş peşe tramvay kazaları yaşandı. Vatmanlığını Gizem Atik'in yaptığı tramvay, Tekkeköy yönüne giderken Mert Irmağı Köprüsü'nde arızalandı. Bu sırada arkadan gelen ve vatmanlığını Engin Yıldırım'ın yaptığı tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 yolcu yaralandı. Vatman Engin Yıldırım'ın durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın açıldığını vurguladı.


                1 KİŞİYE 1 MİLYON LİRA
                10 Bilen 1 kişi 1 milyon 47 bin 240 lira kazandı. 9 bilenler 8 bin 219 lira, 8 bilenler 555 lira, 7 bilenler 102 lira, 6 bilenler 17 lira, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 13 lira ikramiye alacak.

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                Özel okul fiyatları uçtu
                Haberler Yaşam Savaşı kazandı! Kansere yakalanan anne bebeğinin gücüyle hayata sarıldı...
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