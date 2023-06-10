Savaşı kazandı! Kansere yakalanan anne bebeğinin gücüyle hayata sarıldı...

İzmir'de yaşayan 37 yaşındaki Sema Günalay, ikinci çocuğuna hamileydi. Gebeliğinin 7. ayında göğsünde bir kitle fark etti. Doktora gitti. Mamografi çektirdi. İkinci evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Doktorlar "Hemen tedaviye başlanmalı" dedi.
Genç kadın bir yandan kemoterapi alırken bir yandan da bebeği için tüm olumsuzluklara direndi. Ve sağlıklı bir şekilde çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğini kucaklayıp "Mutluluğumu anlatacak hiçbir söz yok" dedi.
KRAL'I GELSE ANCAK ALIR
Düzce'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar başladı. Vatandaşlar, hayvan pazarlarına gidip kurbanlık baktı. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. "Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.