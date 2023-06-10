Adana'da minibüs şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
Adana'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
10.06.2023 08:41 - Son Güncelleme: 10.06.2023 08:41
7 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kodal ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.