Adana’da minibüs şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kodal ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.