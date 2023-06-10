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Adana'da minibüs şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Adana'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

10.06.2023 08:41 - Son Güncelleme: 10.06.2023 08:41
Adana’da minibüs şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

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Adana’da minibüs şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, gece yarısı Saimbeyli-Tufanbeyli Karayolu Obruk Tepesi mevkiinde meydana geldi. Musa Kodal (35) yönetimindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Adana’da minibüs şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kodal ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana’da minibüs şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana’da minibüs şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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