Saadet zinciri vurgunlarına bir yenisi daha eklendi! Forex vurgununda yüz milyonlarca lira buhar oldu

POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN EŞİNDEN BOŞANDI

Sabah'ın haberine göre; şebekenin, mağdurlardan elde ettiği kazanç ile Antalya'da yaptırdıkları deniz manzaralı binayı yakınlarının üzerine kaydettiği ortaya çıktı. Üyelerden H.Ö., polise takibinden kurtulmak ve yakalanmak için eşinden formalite şeklinde boşandığı, evine yakın bir yerde tekrar ev kiralayarak düzenli şeklinde boşandığı eşinin evine gittiği ortaya çıktı.

İzmir'deki şüphelilere yönelik önceki gün yapılan 2'nci dalga operasyonunda M.C., E.T., S.A. ve Ö.F.M.'nin aralarından bulunduğu 11 şüpheli daha gözaltına alındı. 1 yarı otomatik makinali tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.