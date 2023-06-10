Saadet zinciri vurgunlarına bir yenisi daha eklendi! Forex vurgununda yüz milyonlarca lira buhar oldu

Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.
GRUPLARDAN DEKONT PAYLAŞTILAR
Şebeke illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti. Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes çevresindeki kişileri de para yatırmaya davet etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.
HESAPLARA BLOKE KONULDU DEDİLER
Dolandırıcı çetesi, 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikayetler artması üzerine sırra kadem bastı.