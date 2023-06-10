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    • Yaşam
    • 10.06.2023 10:21
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    • 10.06.2023 10:36
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    Saadet zinciri vurgunlarına bir yenisi daha eklendi! Forex vurgununda yüz milyonlarca lira buhar oldu

    Saadet zinciri vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırımı tuzağına düşürdü. Şebeke yöneticilerinden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları iki şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. WhatsApp grubunda, gelen kazançla alınan ev, dükkan, otomobillerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti. Bu yöntemle yaklaşık 200 milyonluk vurgun yapıldı.

    takvim.com.tr
    Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu!

    Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.

    GRUPLARDAN DEKONT PAYLAŞTILAR
    Şebeke illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti. Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes çevresindeki kişileri de para yatırmaya davet etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.

    HESAPLARA BLOKE KONULDU DEDİLER
    Dolandırıcı çetesi, 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikayetler artması üzerine sırra kadem bastı.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI
        Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 6 kişiden oluşan şebekeyi tespit etti. Çalışmalarının tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Mustafa Ö. ile Gökhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına alarak şebekenin Ankara ayağını çökertti. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SIRRA KADEM BASTILAR
        Ankara emniyetinin mağdur ifadeleri ve teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda şebekenin İzmir'de bulunan üyelerini belirledi. Sisteme katılan kişi sayısı doygunluğa ulaştıktan sonra kar payı vermeyi bırakarak açmış oldukları ofisleri kapattıkları, ikamet adreslerini ve telefon numaralı değiştirerek mağdurların kendilerine ulaşmasını önledikleri tespit edildi.

        POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN EŞİNDEN BOŞANDI
        Sabah'ın haberine göre; şebekenin, mağdurlardan elde ettiği kazanç ile Antalya'da yaptırdıkları deniz manzaralı binayı yakınlarının üzerine kaydettiği ortaya çıktı. Üyelerden H.Ö., polise takibinden kurtulmak ve yakalanmak için eşinden formalite şeklinde boşandığı, evine yakın bir yerde tekrar ev kiralayarak düzenli şeklinde boşandığı eşinin evine gittiği ortaya çıktı.

        İzmir'deki şüphelilere yönelik önceki gün yapılan 2'nci dalga operasyonunda M.C., E.T., S.A. ve Ö.F.M.'nin aralarından bulunduğu 11 şüpheli daha gözaltına alındı. 1 yarı otomatik makinali tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

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        Mangır Merdan yine kustu
        Haberler Yaşam Saadet zinciri vurgunlarına bir yenisi daha eklendi! Forex vurgununda yüz milyonlarca lira buhar oldu
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