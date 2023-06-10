Fırsatçılar sahnede! Halde kilosu 2 lira olan patlıcanın fiyatı semt pazarında 4’e, market rafında 9’a katladı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Çukurova'da meyve-sebze hasatları hızla devam ediyor. Adana'da tarlalarda hasat edilen kemer patlıcan, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra semt pazarları tezgahlarına ve market raflarına gidiyor.

Patlıcanın kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 1-2 lira arasında değişirken, bu fiyat semt pazarlarında 4'e katlanarak 8 liraya, market raflarında ise 9'a katlanarak 18 liraya kadar çıkıyor. Enflasyondaki iyileşmeye rağmen vatandaşın cebindeki paraya göz diken fırsatçıların yaptığı fiyat oyununa vatandaşlar isyan etti. Yaptıkları tüm uyarılara rağmen fahiş fiyat farkının önüne geçilemediğini belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, denetim çağrısı yaptı.



'MARKETLER NEDEN DENETLENMİYOR?'

Adana'da bu yıl patlıcanda üretim bolluğu yaşandığını söyleyen Doğan, bundan dolayı halde ürünün fiyatının oldukça düştüğünü belirtti. Fakat bu fiyat düşüklüğünün tüketiciye yansımadığını vurgulayan Doğan, "Bunun sebebi denetimin yok denilecek kadar az olmasıdır. Denetim, sadece hal esnafına mı yapılıyor? Marketlere neden yapılmıyor? Denetim tam anlamıyla sağlanmış olsa vatandaş 3 kilo patlıcan yerine 5 kilo patlıcan alır. Marketlerde bu fiyatlara satılmasına anlam veremiyoruz. Yetkililerden derhal denetimlerin arttırılmasını talep ediyoruz. Halde mazotu, gübresi, tarla masrafına rağmen patlıcanı 1-2 liraya satarken marketlerde neden 9 kat fazlaya satılıyor? 3'e sat, 4'e sat, 5'e sat" diye konuştu.