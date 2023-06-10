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    • Yaşam
    • 10.06.2023 12:35
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    • 10.06.2023 12:35
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    İstanbul'da rezidanstan düşüp ölen Saliha hemşirenin babası: Cinayet olduğuna eminiz

    Türkiye'nin konuştuğu esrarengiz olay Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi’ndeki bir rezidansta yaşanmıştı. Doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in (25) babası Salim Tuncel, polis incelemesi sonrası kızının otomobil ve çantasını teslim aldı. Acılı baba Salih Tuncel, , "50 kilo bir kız size ne yapabilir? Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz" dedi. Ayrıca savcılık tarafından olaya gizlilik kararı koyulduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    DHA
    Saliha hemşirenin şüpheli ölümü: Baba ’cinayet’ dedi

    Kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü.

    Hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in (25) babası Salim Tuncel, polis incelemesi sonrası kızının otomobil ve çantasını teslim aldı. Baba Tuncel, "Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz" dedi. Soruşturmada, başta rezidansta olmak üzere Saliha hemşirenin evi ve otomobilinde de arama yapıldı. Saliha hemşirenin Niğde'de oturan babası Salim Tuncel, Aksaray'a gelip, polisin incelemesinin ardından kızına ait otomobil ve çantayı teslim aldı.

    "DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"
    Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ifadesinde ''O sırada içerdeydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan Halil İbrahim A., bu kez adli kontrol ile salıverildi.

        Bunun üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Binada oturanların ifadelerine başvurulup, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

        YÜREĞİM YANIYOR
        Kızının cinayete kurban gittiğini belirten anne Hacer Tuncel şunları söyledi, "Yavrumun hiçbir sorunu yoktu. Yaşamayı, beni gezdirmeyi çok severdi. Hatta daha yeni araba almıştı. Kızıma kumpas kurdular. Çiğdem Özkan dışında hastane başhekimi T.C. de tutuklanmalı. Bunların, hepsi beraberlermiş. Kızımın evine giderek dövmüşler. Telefonunu ve anahtarını elinden almışlar. Benim ciğerim yanıyor. Yetkililer sesimi duysun. Tüm yetkililer, bir annenin yüreğinin nasıl yandığını duysunlar. Bu katiller tekrar yakalansın."

        '50 KİLO BİR KIZ SİZE NE YAPABİLİR?'
        Baba Salim Tuncel, açıklamasında, "Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz. İnşallah büyüklerimiz, bu konuda bizleri haklı çıkaracak. Olayın aydınlatılması için elimden ne geliyorsa yapacağım, peşini bırakmayacağım. Şu an da yıllık izindeyim. Bir hafta daha yıllık izinim var. Mecburen evladım için, davamız için şartlar böyle devam ederse emekli de olacağım. 24 yaşında ve 50 kilo olan bir kız, size ne yapabilir? Aklınıza her şeyi getirin. 50 kiloluk bir kişi ne zarar verebilir?" diye konuştu.

        'TEHDİT VE ŞANTAJ' İDDİASI
        Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. Özkan, 'tehdit ve şantaj' suçlaması ile tutuklandı.

        Özkan'ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de gözaltına alındı. T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        ŞÜPHELİLERİN TELEFONLARI İNCELEME ALTINDA
        Öte yandan olayın yaşandığı rezidansta keşif yapıldı. Daha sonra Saliha hemşirenin evi ve otomobili ile doktor T.C.'nin villasında arama yapıldı. Saliha hemşire ile şüphelilerin telefonları inceleme altına alındı.

        KAN ÖRNEĞİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
        Saliha hemşireden alınan kan örneği ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek.Böylelikle kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiriyle balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak. Soruşturmanın gidişatı da buradaki sonuçlara göre ilerleyecek.

        GİZLİLİK KARARI
        Kızının ölümüyle ailecek hayatlarının karardığını söyleyen Salim Tuncel, "Kızımın olayında savcılığımız gizlilik kararı koyduğu için şu anda elimizde bir bilgi ve belgemiz yok. Daha otopsi sonucu da çıkmadı ve çıkacağı tarihi de belli değil. Kızımın aracını, çantasını teslim aldık. Araçta gerekli incelemeler yapılmış. Geçtiğimiz hafta sonu kızımın evinde de inceleme yapılmış ve arkadaşı Şeyma'ya anahtarı teslim etmişler. Biz de ondan evin anahtarı alarak, kızımın özel eşyalarını aldık, götürdük. Cep telefonu incelemesi sürüyormuş. Devletimiz olayı araştırıyor. Otopsi sonucuna göre karar verecek" dedi.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da rezidanstan düşüp ölen Saliha hemşirenin babası: Cinayet olduğuna eminiz
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