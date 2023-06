Şişli'de hemşire Hayrünnisa Can'ı bıçakla rehin almıştı! Yargıtay cezasını arttırdı

HEMŞİRE BIÇAKLA YARALANMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, tıp merkezine gelen Ramazan K. , danışmaya, hemşire Hayrünisa Can ile görüşmek istediğini söyledi. Hemşirenin bulunduğu yeri öğrenen Ramazan K., 1'nci kata yöneldi. Çıktığı katta dolaşırken Hayrünisa Can'ı koridorda gören Ramazan K., cebinden çıkardığı bıçağı hemşirenin boğazına dayayarak rehin aldı.Ramazan Keleş'in bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bıçakla yaralanan Hayrünnisa Can hastanede tedavi altına alınırken; yakalanan Ramazan Keleş 31 Aralık'ta tutuklandı.