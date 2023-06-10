Şişli'de hemşire Hayrünnisa Can'ı bıçakla rehin almıştı! Yargıtay cezasını arttırdı

"TASARLAMA YOK"

Son savunmasını yapan sanık Ramazan Keleş ise dosyada eksiklikler ve yalan tanıklıkların olduğunu savunarak "Olayda tasarlama yoktur. Ben olay yerine Hayrunnisa ile değil, Selda Öztürk ile görüşmeye gittim. Kamera kayıtlarında da olduğu gibi ben Hayrunnisa'yı görememe rağmen yanına gitmedim. Öldürmeye teşebbüs suçundan verilen cezayı kabul etmiyorum" dedi.