Şişli'de hemşire Hayrünnisa Can'ı bıçakla rehin almıştı! Yargıtay cezasını arttırdı

İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde, 30 Aralık 2020'de saat 15.30 sıralarında Ramazan Keleş eski sevgilisinin kız kardeşi hemşire Hayrünnisa Can'ı görevi başındayken bıçakla rehin aldı.
HEMŞİRE BIÇAKLA YARALANMIŞTI
Edinilen bilgiye göre, tıp merkezine gelen Ramazan K. , danışmaya, hemşire Hayrünisa Can ile görüşmek istediğini söyledi. Hemşirenin bulunduğu yeri öğrenen Ramazan K., 1'nci kata yöneldi. Çıktığı katta dolaşırken Hayrünisa Can'ı koridorda gören Ramazan K., cebinden çıkardığı bıçağı hemşirenin boğazına dayayarak rehin aldı.Ramazan Keleş'in bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bıçakla yaralanan Hayrünnisa Can hastanede tedavi altına alınırken; yakalanan Ramazan Keleş 31 Aralık'ta tutuklandı.
16 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Sanık Ramazan Keleş'in, hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ramazan Keleş 30 Eylül 2021'de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, "Hakaret" 2 bin 500 TL adli para cezasına, "Tehdit" suçundan da 10 ay hapis cezasına ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Yargıtay, "öldürmeye teşebbüs" suçu yönünden eksik ceza verildiğinden kararı bozdu.