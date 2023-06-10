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    • Yaşam
    • 10.06.2023 11:05
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    • 10.06.2023 11:05
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    Şişli'de hemşire Hayrünnisa Can'ı bıçakla rehin almıştı! Yargıtay cezasını arttırdı

    Şişli'de 2,5 yıl önce özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı "Bu ve ablası ölecek" diyerek boğazına bıçak dayayarak rehin alan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Ramazan Keleş'in cezası Yargıtay tarafından bozuldu. İlk yargılamada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Keleş, pişmanlık göstermediği gerekçesiyle bozma sonrasında 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Bıçakla rehin alınan hemşirenin davasında karar!

    İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde, 30 Aralık 2020'de saat 15.30 sıralarında Ramazan Keleş eski sevgilisinin kız kardeşi hemşire Hayrünnisa Can'ı görevi başındayken bıçakla rehin aldı.

    HEMŞİRE BIÇAKLA YARALANMIŞTI
    Edinilen bilgiye göre, tıp merkezine gelen Ramazan K. , danışmaya, hemşire Hayrünisa Can ile görüşmek istediğini söyledi. Hemşirenin bulunduğu yeri öğrenen Ramazan K., 1'nci kata yöneldi. Çıktığı katta dolaşırken Hayrünisa Can'ı koridorda gören Ramazan K., cebinden çıkardığı bıçağı hemşirenin boğazına dayayarak rehin aldı.Ramazan Keleş'in bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bıçakla yaralanan Hayrünnisa Can hastanede tedavi altına alınırken; yakalanan Ramazan Keleş 31 Aralık'ta tutuklandı.



    16 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
    Sanık Ramazan Keleş'in, hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ramazan Keleş 30 Eylül 2021'de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, "Hakaret" 2 bin 500 TL adli para cezasına, "Tehdit" suçundan da 10 ay hapis cezasına ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Yargıtay, "öldürmeye teşebbüs" suçu yönünden eksik ceza verildiğinden kararı bozdu.

        YENİDEN YARGILANDI
        İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Keleş getirildi. Şikayetçi Hayrunnisa Can'ın avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celse bozma ilamı doğrultusunda ceza verilmesi yönündeki mütalaasını tekrar etti. Bunun üzerine söz verilen şikayetçi avukatı, "Bozma ilamı doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da sanığın suçu tasarlayarak işlediğini belirterek üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

        "TASARLAMA YOK"
        Son savunmasını yapan sanık Ramazan Keleş ise dosyada eksiklikler ve yalan tanıklıkların olduğunu savunarak "Olayda tasarlama yoktur. Ben olay yerine Hayrunnisa ile değil, Selda Öztürk ile görüşmeye gittim. Kamera kayıtlarında da olduğu gibi ben Hayrunnisa'yı görememe rağmen yanına gitmedim. Öldürmeye teşebbüs suçundan verilen cezayı kabul etmiyorum" dedi.

        "ABLAN BURAYA GELSİN, SENİNLE İŞİM YOK"
        Sanık avukatı da olay anını gösteren kamera kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenerek müvekkilinin jest, mimik ve sözlerinin değerlendirilmesini, müvekkilinin "Ablan buraya gelsin, seninle işim yok" diyerek kastının yaralama ve öldürme olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme, görüntü kayıtlarının daha önce incelendiğini ve suç açısından değerlendirme yapıldığını belirterek yeniden inceleme yapılması yönündeki talebi reddetti.

        PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ KANAATİYLE İNDİRİM UYGULANMADI
        Mahkeme heyeti kararında, sanık Ramazan Keleş'in "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanığın samimi pişmanlığı bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, indirim uygulamadı.

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