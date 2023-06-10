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    • Yaşam
    • 10.06.2023 18:31
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    • 10.06.2023 18:50
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    Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yangın! 8 kişi kurtarıldı

    Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

    Yangın, saat 16:00 sularında İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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    Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

    8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yangın! 8 kişi kurtarıldı
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