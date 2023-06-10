Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yangın! 8 kişi kurtarıldı

Yangın, saat 16:00 sularında İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE KORKUTAN YANGIN I VİDEO İZLE

Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.