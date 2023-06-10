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    • Yaşam
    • 10.06.2023 20:16
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    • 10.06.2023 20:24
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    Sağlık ordusu İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için hazır ve nazır! 30 araç ve 178 sağlık personeli sahada...

    Sağlık Bakanlığı tarafından, Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında hem sahada hem tribünlerde gerçekleşecek sağlık sorunlarına karşı 30 araç ve 178 sağlık personeli görevlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin "Sahadakiler, tribündekiler ve seyirciler için olası fakat arzu etmediğimiz durumlara karşı gerekli sağlık hizmetleri için hazırlıkları yaptık" açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sağlık ordusu dev final için hazır!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi finalinde hem stat içi hem stat dışında yaşanacak sağlık sorunları için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.



    Hem sahadaki sporcular hem de tribündeki seyirciler için sağlık personelinin statta hazır bulunduğunu ve İstanbul'un birçok noktasında sağlık hizmetleri için görevlendirilmiş hastanelerin mevcut olduğunu belirten Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Şampiyonlar Ligi finalinde 'kıran kırana' mücadele bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Manchester City ve Inter arasında. Sahadakiler, tribündekiler ve seyirciler için olası fakat arzu etmediğimiz durumlara karşı gerekli sağlık hizmetleri için hazırlıkları yaptık. 7 revir kurulan stat ve çevresinde görevli 112 personeli sayısı 134, 112 ambulansı sayısı 22, özel sağlık ambulansı sayısı 8, UMKE personeli sayısı 20, özel sağlık personeli sayısı ise 24. Ayrıca, İstanbul'un birçok noktasında olası ihtiyaçlara karşı sağlık hizmetleri için gerekli hazırlıklar yapılmış, 5 hastane görevlendirilmiştir."

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