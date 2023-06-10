Ordu'da deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaştan Muhammet'in vasiyet yazdığı ortaya çıktı

Ayışığı Otoparkı sahilinde 8 Haziran günü yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı. Yapılan incelemede, cesetlerin Göktan Sedat Günaydın ile arkadaşı Muhammet Hekimoğlu'na ait olduğu belirlendi.
YARALANMA VE DARP İZİ YOK
Günaydın'ın ile Hekimoğlu'nun cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan kontrolde iki arkadaşın vücudunda kesici, delici ve darp izine rastlanılmadı. İki gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan doku örnekleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderildi.
"ÖZÜR DİLERİM AİLEM"
Muhammet Hekimoğlu'nun olay günü telefonunun not bölümüne vasiyet yazdığı ortaya çıktı.