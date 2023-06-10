Ordu'da deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaştan Muhammet'in vasiyet yazdığı ortaya çıktı

Hekimoğlu, 'vasiyetimdir' diyerek başladığı notunda, "Eğer bir gün ölürsem cenazemde en sevdiğim şarkı çalınsın ve mezar taşıma bu dünyada görüşemedik, öbür dünyada görüşürüz. Eğer cidden başıma bir şey gelirse üstüme olan her şey 18'e girdiği zaman E.A.H. yeğenime kalsın. Bu da benim son vasiyetimdir. Özür dilerim ailem" ifadelerine yer verdi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan cenazeler, Akköse Mahallesi'ne getirildi. Burada Günaydın ve Hekimoğlu için cenaze namazı kılındı. Cenazeye MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Muhammet Hekimoğlu'nun babası Hüseyin ile annesi Makbule, Göktan Sedat Günaydın'ın babası Kazım ile annesi Dursine ve diğer aile bireyleriyle yakınları katıldı.

Namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.