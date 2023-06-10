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    • Yaşam
    • 10.06.2023 15:36
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    • 10.06.2023 15:36
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    Ordu'da deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaştan Muhammet'in vasiyet yazdığı ortaya çıktı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısında cesetleri bulunan Muhammet Hekimoğlu (19) ile arkadaşı Göktan Sedat Günaydın'ın (20) ön otopsi raporunda kesici, delici ve darp izine rastlanılmadığı belirlendi. İki arkadaşın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için vücutlarından alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olaydan önce Muhammet Hekimoğlu'nun telefonunun not bölümüne vasiyet yazarak, "Özür dilerim ailem" dediği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Deniz kıyısında ölü bulunan gencin vasiyeti ortaya çıktı

    Ayışığı Otoparkı sahilinde 8 Haziran günü yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı. Yapılan incelemede, cesetlerin Göktan Sedat Günaydın ile arkadaşı Muhammet Hekimoğlu'na ait olduğu belirlendi.

    YARALANMA VE DARP İZİ YOK
    Günaydın'ın ile Hekimoğlu'nun cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan kontrolde iki arkadaşın vücudunda kesici, delici ve darp izine rastlanılmadı. İki gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan doku örnekleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderildi.

    "ÖZÜR DİLERİM AİLEM"
    Muhammet Hekimoğlu'nun olay günü telefonunun not bölümüne vasiyet yazdığı ortaya çıktı.

        Hekimoğlu, 'vasiyetimdir' diyerek başladığı notunda, "Eğer bir gün ölürsem cenazemde en sevdiğim şarkı çalınsın ve mezar taşıma bu dünyada görüşemedik, öbür dünyada görüşürüz. Eğer cidden başıma bir şey gelirse üstüme olan her şey 18'e girdiği zaman E.A.H. yeğenime kalsın. Bu da benim son vasiyetimdir. Özür dilerim ailem" ifadelerine yer verdi.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
        Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan cenazeler, Akköse Mahallesi'ne getirildi. Burada Günaydın ve Hekimoğlu için cenaze namazı kılındı. Cenazeye MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Muhammet Hekimoğlu'nun babası Hüseyin ile annesi Makbule, Göktan Sedat Günaydın'ın babası Kazım ile annesi Dursine ve diğer aile bireyleriyle yakınları katıldı.

        Namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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        Haberler Yaşam Ordu'da deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaştan Muhammet'in vasiyet yazdığı ortaya çıktı
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