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    Dolandırıcılar şimdide direksiyonu rallicilere kırdı! 800 milyon TL vurgun

    Futbol dünyasındaki dolandırıcılık skandalı, ralli parkuruna sıçradı. Emekli bankacı olan Müjgan D., ünlü isimleri kandırdı. Paralarını, evlerini, arabalarını aldı. Vurgun, 800 milyon TL'ye çıktı.

    Bank of Müjgan

    Müjgan D., yıllarca özel bankalarda çalıştı. Emekli olup işi bıraktı. "Fon kurdum" diyerek ralli dünyasına daldı. Birçok ünlüyü, borsada çok kazanacağına inandırdı.

    100'e yakın kişinin parasını aldı, sırra kadem bastı. Kurbanlardan Burak Sohtorik ise başına gelenleri anlattı: Villamı ve arabamı sattım! 6 yılda 6 milyon lira kaptırdım. İstanbul'da, ünlü futbolcuları 80 milyon dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın ardından şimdi de Müjgan skandalı patladı. Müjgan D. özel bankalarda yıllarca çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı.

    Eşi ve oğlu ile, "Fon" işine başladı. Direksiyonu ralli dünyasına kırdı! Aralarında merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni ünlü rallici Burak Sohtorik'in de olduğu 100'e yakın kişiyi kandırdı. Borsada aylık yüzde 8-10 kar vaadiyle dolandırdı. Vurgunun boyutunun 800 milyon TL olduğu vurgulandı.



    SENARYO DEĞİL GERÇEK
    Sohtorik ise çetenin tuzağına nasıl düştüğünü anlattı: Müjgan D. ralli sporlarıyla ilgilenen eşi Cevdet D. üzerinden bana ulaştı. Planı anlatınca inandım. Önce 400 bin lirayla yatırdım. 6 yılda 6 milyon lira kaptırdım. Bugün değeri 20 milyon lira olan havuzlu lüks villamı bile sattım. Bana her gün yaptıkları alım satımların ekran resimlerini gösterdiler. Aylık yüzde 6-7 ödeme yapıyorlardı. En son paramı almak istediğimde zorluk çıkardı. 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dedi."
    MUSTAFA SAİT ÖZKAN

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    Haberler Yaşam Dolandırıcılar şimdide direksiyonu rallicilere kırdı! 800 milyon TL vurgun
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