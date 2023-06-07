9,10,11 Haziran 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Cuma, Cumartesi, Pazar günü İstanbul'da ulaşım bedava mı? İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro...

9,10,11 Haziran İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu merak ediliyor. İstanbul'da 9 Haziran ila 11 Haziran arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Ücretsiz Ulaşım Programı ile ilgili detaylar açıklandı. İşte detaylar...
9,10,11 HAZİRAN 2023 TOLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak olan 10 Haziran'daki final maçını izleyecek olan seyirciler otobüsler ve metrolar aracılığıyla stada ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin final maçı 18 yıllık aranın ardından İstanbul'da oynanacak. 2020 ve 2021'de pandemi koşulları nedeniyle İstanbul'da oynanamayan dev maça, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.