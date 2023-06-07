9,10,11 Haziran 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Cuma, Cumartesi, Pazar günü İstanbul'da ulaşım bedava mı? İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro...

9,10,11 HAZİRAN 2023 TOLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak olan 10 Haziran'daki final maçını izleyecek olan seyirciler otobüsler ve metrolar aracılığıyla stada ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.