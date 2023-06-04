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    • Yaşam
    • 04.06.2023 07:55
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    • 04.06.2023 07:58
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    SAS Holding suikastında kan donduran plan: Sibel Koçan'ı ölüme götüren 256 arama!

    Son dakika haberi! İstanbul Ataşehir'de 2021 yılının haziran ayında SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın gasp edilerek öldürülmesine ilişkin davada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Dosyaya gelen raporda "olay yerinde değildik" diyen sanıkların 120 metre uzaklıkla olduğu, gaspçıların ise en uzunu 115 saniye olan 256 ayrı arama yaptığı belirlendi. Cinayetle biten gasp olayında bu aramaların korkunç planı şekillendirdiği değerlendirildi.

    takvim.com.tr
    SAS Holding suikastında kan donduran plan

    İstanbul Ataşehir'de 2021 yılının haziran ayında SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın gasp edilerek öldürülmesine ilişkin davaya sanıkların arasındaki irtibatı, soygunun anında nerede oldukları ve olayın ne denli planlandığına ilişkin çarpıcı bir rapor geldi.

    KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA | VİDEO İZLE

    GASPÇILARA DİRENDİ, HAYATINI KAYBETTİ
    Korkunç olayın işlendiği gün Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liranın içinde olduğu valizlerle holdingin önüne geldi. Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kar maskeli kişiler indi.

    Sibel Koçan'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı.

    GASPÇI VE YARDIMCILARI GÜN VE SAATİ ÖĞRENDİ
    Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelileri tespit etti. Sabah'ta yer alan habere göre, şirkette yatırımcı olan ve şirkette dönen büyük paralardan haberdar olup para akışını, nakliyesini, tarihini ve saatini öğrenen 12 şüpheli belirlendi.

        Şüphelilerden aralarında gaspçılar Engin Varli ve Bülent Şekergümüş'ün de olduğu 6'sına "kasten öldürme" ve "silahla yağma" gibi birçok suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla, diğer 6 şüpheliye de "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "BİZ YOKUZ" SAVUNMALARI ÇÖKTÜ
        Dava sürerken şüphelilerin olay günü nerede olduğu, birbirleriyle irtibatlı olup olmadığı, kaç kez görüştükleri gibi bilgileri içeren bilirkişi raporu dosyaya ulaştı. Dosyaya gelen raporda gaspçılara yardım eden ve olay yerinde olmadığını iddia eden bazı şüphelilerin de telefon sinyallerine göre olay yerine 120 metre, bazılarının ise 350 metre mesafede bulunduğu tespit edildi.

        256 ARAMAYLA OLAYI PLANLADILAR
        Öte yandan soygunu sanıklardan Ziyattin Oğlin ile bir fırında planladığı ortaya çıkan yatırımcı ve olayda gaspçı olan sanık Engin Varlı'nın diğer gaspçı Bülent Şekergümüş ile olaydan bir ay önce arasında en uzunu 115 saniye olan 256 ayrı arama ve mesajlaşma yaptığı belirlendi. Bu aramalarla korkunç olayın planlandığı değerlendiriliyor.

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        Emekliye en az 10 bin lira
        Haberler Yaşam SAS Holding suikastında kan donduran plan: Sibel Koçan'ı ölüme götüren 256 arama!
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