SAS Holding suikastında kan donduran plan: Sibel Koçan'ı ölüme götüren 256 arama!

Şüphelilerden aralarında gaspçılar Engin Varli ve Bülent Şekergümüş'ün de olduğu 6'sına "kasten öldürme" ve "silahla yağma" gibi birçok suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla, diğer 6 şüpheliye de "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BİZ YOKUZ" SAVUNMALARI ÇÖKTÜ

Dava sürerken şüphelilerin olay günü nerede olduğu, birbirleriyle irtibatlı olup olmadığı, kaç kez görüştükleri gibi bilgileri içeren bilirkişi raporu dosyaya ulaştı. Dosyaya gelen raporda gaspçılara yardım eden ve olay yerinde olmadığını iddia eden bazı şüphelilerin de telefon sinyallerine göre olay yerine 120 metre, bazılarının ise 350 metre mesafede bulunduğu tespit edildi.