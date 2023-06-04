SAS Holding suikastında kan donduran plan: Sibel Koçan'ı ölüme götüren 256 arama!

İstanbul Ataşehir'de 2021 yılının haziran ayında SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın gasp edilerek öldürülmesine ilişkin davaya sanıkların arasındaki irtibatı, soygunun anında nerede oldukları ve olayın ne denli planlandığına ilişkin çarpıcı bir rapor geldi.
GASPÇILARA DİRENDİ, HAYATINI KAYBETTİ
Korkunç olayın işlendiği gün Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liranın içinde olduğu valizlerle holdingin önüne geldi. Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kar maskeli kişiler indi.
Sibel Koçan'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı.
GASPÇI VE YARDIMCILARI GÜN VE SAATİ ÖĞRENDİ
Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelileri tespit etti. Sabah'ta yer alan habere göre, şirkette yatırımcı olan ve şirkette dönen büyük paralardan haberdar olup para akışını, nakliyesini, tarihini ve saatini öğrenen 12 şüpheli belirlendi.