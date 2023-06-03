Bursa'da ortalık karıştı: Üvey babasını ve annesini bıçaklayan saldırgan kendisini yaraladı

Bursa'da tartıştığı üvey babasını bıçaklayan saldırgan, araya giren annesinin de yaralandığını görünce kendisine zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Nane Sokak'taki evde, cezaevinden yeni çıktığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ş.Y. (30), üvey babası A.A. (60) ile tartıştı.

ÜVEY BABASINI YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Y'nin, bıçakla karnından ve kolundan yaraladığı üvey babası A.A. koşarak evden uzaklaştı.

ANNESİNİN YARALANDIĞINI GÖRÜNCE KENDİSİNİ DE YARALADI

Araya girmeye çalışan annesi A.Y'nin (55) de yaralandığını fark eden saldırgan, bu kez kendisine bıçakla zarar verdi.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Yaralı anne ve Çınar Caddesi'ne kaçan üvey baba, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Üvey babanın durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kendisi de yaralı olan saldırgan ise ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.