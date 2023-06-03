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    • Yaşam
    • 03.06.2023 21:30
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    • 03.06.2023 21:30
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    Bursa'da ortalık karıştı: Üvey babasını ve annesini bıçaklayan saldırgan kendisini yaraladı

    Bursa'da tartıştığı üvey babasını bıçaklayan saldırgan, araya giren annesinin de yaralandığını görünce kendisine zarar verdi. Hastaneye kaldırılan saldırgan tedavisinin ardından emniyete götürülecek.

    Ortalık karıştı: En son kendisini yaraladı

    Bursa'da tartıştığı üvey babasını bıçaklayan saldırgan, araya giren annesinin de yaralandığını görünce kendisine zarar verdi.

    Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Nane Sokak'taki evde, cezaevinden yeni çıktığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ş.Y. (30), üvey babası A.A. (60) ile tartıştı.

    ÜVEY BABASINI YARALADI
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Y'nin, bıçakla karnından ve kolundan yaraladığı üvey babası A.A. koşarak evden uzaklaştı.

    ANNESİNİN YARALANDIĞINI GÖRÜNCE KENDİSİNİ DE YARALADI
    Araya girmeye çalışan annesi A.Y'nin (55) de yaralandığını fark eden saldırgan, bu kez kendisine bıçakla zarar verdi.

    Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

    Yaralı anne ve Çınar Caddesi'ne kaçan üvey baba, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Üvey babanın durumunun ağır olduğu açıklandı.

    Kendisi de yaralı olan saldırgan ise ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

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    Haberler Yaşam Bursa'da ortalık karıştı: Üvey babasını ve annesini bıçaklayan saldırgan kendisini yaraladı
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