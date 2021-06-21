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Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
21.06.2021 23:26
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Sibel Koçan’ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.


'de A.Ş. yönetim kurulu üyesi an para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından 'daki 'na sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusu tamamlanan 6 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı. E.V. isimli şüpheli ise, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik, şüpheliyi sevk edildiği suçlardan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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