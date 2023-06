Fenomen Ünal Turan'ın 15 milyon liralık arabası aniden yoldan çıkıp duvara çarptı!

NE ET'TINY HOUSE'!

Tatil cennetinde oteller, villalar ateş pahasına çıktı. Tiny House'lara rağbet arttı. Ancak bu küçücük evlerin de fiyatları zamlandı. Gümüşlük'te dağ başındaki tiny house'un aylık kirası 60 bin TL'ye fırladı. Akyarlar'daki 50 metrekarelik 'mini evin' kirası 75 bin TL'ye ulaştı!



ERDOĞAN'I KUTLUYORUM

ABD'nin Ankara'daki eski Büyükelçisi James Jeffrey seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı: Başkan Tayyip Erdoğan'ı ve Meclis'te çoğunluğu alan partisini kutluyorum. Ben Erdoğan'ın yeniden seçileceğini düşünüyordum. Türkiye'de her kesimden insanların altını çizdiği, ülkenin son 20 yılda büyük bir ilerleme gösterdiğiydi. Şunu da söylemeliyim. Erdoğan'daki lider aurası Kılıçdaroğlu'nda yok.



BÜYÜK ZAFER

The Economist, bir kez daha Başkan Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ilgili analize imza attı. Dergi, şu ifadeleri kullandı: Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik etmek için hemen aradı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ı Berlin'e davet etti. Avrupa yakasında yeni bir resetleme var. Başkan Erdoğan büyük bir seçim zaferine imza attı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Çanakkale'de, devrilen motosikletin, kaza sırasında kaskı fırladığı belirlenen sürücüsü üniversite öğrencisi Gudrat Serdarov (23) hayatını kaybetti, arkasındaki kendisi gibi Türkmen uyruklu olan arkadaşı Babageldi Rahmanov ise ağır yaralandı. Serdarov'un motosikletini kısa bir süre önce aldığı ortaya çıktı.



SKANDAL SAVUNMA

Eskişehir'de arkadaşı ile eğlenmeye giden spor eğitmeni Gamze C. (34), eğlence mekânının önünde 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Gamze, 3 ay önce fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Fatih D.'den ayrılmıştı. Tutuklanan Fatih D., "Pişman değilim, Allah'a havale ediyorum" dedi.

GİZLİ İM'PARA'TORLUK

Her şey 1865'te Conover, Iowa'da William Wallace (WW) Cargill'in bir tahıl ambarı satın almasıyla başladı. Cargill ve MacMillan aileleri, WW'nin en büyük kızı Edna, birkaç tahıl ambarına sahip olan John H. MacMillan Sr ile evlendiğinde bir araya geldi. I. Ve II Dünya Savaşı, Cargill ailesinin büyümesini sağladı.

Aleyhine açılan davalarım neredeyse tamamını kazanan aile, yurt dışına açıldı. 100'e yakın ülkede faaliyet gösteren Cargill'in bugün 155 bin çalışanı olan bir şirket. ABD'de et borsasının yüzde 22'si, dünya tarımının yüzde 35'i Cargill'in oldu. Cargill, Mighty Earth tarafından kirlilik ve ormansızlaşma, çocuk işçi çalıştırma suçlamaları ve Covid- 19 salgını sırasında fabrikalarındaki salgınlar konusundaki sicili nedeniyle "dünyanın en kötü şirketi" seçildi. Ancak 1 dolar tazminat ödemedi. Bugün 23 varisi olan aile üyelerinin serveti 165 milyar dolar. Şirketin geçen yılki geliri ise 211 milyar dolardı.



TORBADAKİ 45 CESET!

Meksika'nın Guadalajara kentindeki bir uçurum kenarında orba içerisinde 45 kişinin cesedi bulundu. Jalisco eyaleti savcılığı, ölenlerden 7'sinin 16 yaşında olduğunu açıkladı. Katliamın kartel hesaplaşması olduğu, olayla ilgili ise 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



KRALİYET EVLİLİĞİ!

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın oğlu Veliaht Prens Abdullah, Suudi Arabistanlı Racva el Seyf ile düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Pek çok kraliyet ailesinin davetli olduğu düğünde, İngiltere'yi Prens William ve eşi Prenses Kate temsil etti.

ESASLI VURGUN

SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın, 2021'de intihar etti. Eşi Sibel Koçan, silahlı saldırıda can verdi. Polis ise şirkette, "Piramit" adlı saadet zinciriyle 43 milyon liralık vurgun yapıldığını belirledi. 60 kişi gözaltında...