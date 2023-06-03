Fenomen Ünal Turan'ın 15 milyon liralık arabası aniden yoldan çıkıp duvara çarptı!

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde geçtiğimiz günlerde korkunç bir kaza yaşandı. Ünlü modifiyeci ve sosyal medya fenomeni Ünal Turan, nişanlısı Ceylan Koynat ile kaza yaptı. 15 milyon liralık Ferrarisi kontrolden çıkıp tünelin duvarlarına çarptı. Hurdaya dönen araçtan kurtulan Turan ile nişanlısı otomobil firmasını suçladı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
Turan şu ifadeleri kullandı: Düz yolda seyir halinde gidiyordum. Bir anda arkamdaki lastik patladı, araba kendini sağa attı. Lastik aracın fabrikasının önerdiği bir lastikti. Ne hikmetse lastik normal bir şekilde patlamıyor, tabandan bir ayrılma var. Bu araba yüksek testlerden geçip, binicisine teslim edilen bir araba. Bizim yaptığımız kaza esnasında arabanın hiçbir Airbagi görevini yapmadı, hiçbir şekilde hava yastıklarını açmadı. Konuyla ilgili gerekli girişimleri başlattık.
MUTLULUK O'PERA'SYONU
Muğla Marmaris'te Deniz ve Burak Başkes çiftinin 18 Temmuz 2022'de dünyaya gelen kızları Pera, SMA'ya yakalandı. Tedavisi için gerekli olan bir milyon 823 bin dolar toplandı. Pera tedavi için Dubai'deki hastaneye götürüldü. Pera'nın kanatlanması için ilk adım atıldı. Dünyalar güzeli yavrunun annesi Deniz Başkes, "Doktorumuzla tanıştık ve kızımızın ilacını alması için gerekli tüm tetkikler yapıldı" dedi.
Hayrettin ŞAŞMAZ
EN'DİŞ'ELİ HAYAT
Sivas'ta güzellik salonu işleten Songül Arslantaş, daha güzel gülebilmek için dişlerine implant yaptırmaya karar verdi. Ancak yanlış tedavi yüzünden neredeyle tüm dişlerini kaybetti. Yemek yemekte de bir hayli güçlük çektiğini anlatan Arslantaş, sıvı ve yumuşak şeyler yiyip içerek adeta bebekler gibi beslendiğini söyledi. Acı içinde kıvranan genç kadın "Yaklaşık 1.5 yıldır hayatım karardı. Sürekli maske ile dolaşıyorum. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.