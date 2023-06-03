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    Fenomen Ünal Turan'ın 15 milyon liralık arabası aniden yoldan çıkıp duvara çarptı!

    Fenomen Ünal Turan, 15 milyon liralık Ferrari’siyle kaza yaptı. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Firmayı suçladı: Arka lastik bir anda yerinden fırladı. Airbag’ler açılmadı. Araç hatalı üretim. İşte sizler için derlediğimiz 3 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Fırrari

    İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde geçtiğimiz günlerde korkunç bir kaza yaşandı. Ünlü modifiyeci ve sosyal medya fenomeni Ünal Turan, nişanlısı Ceylan Koynat ile kaza yaptı. 15 milyon liralık Ferrarisi kontrolden çıkıp tünelin duvarlarına çarptı. Hurdaya dönen araçtan kurtulan Turan ile nişanlısı otomobil firmasını suçladı.



    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
    Turan şu ifadeleri kullandı: Düz yolda seyir halinde gidiyordum. Bir anda arkamdaki lastik patladı, araba kendini sağa attı. Lastik aracın fabrikasının önerdiği bir lastikti. Ne hikmetse lastik normal bir şekilde patlamıyor, tabandan bir ayrılma var. Bu araba yüksek testlerden geçip, binicisine teslim edilen bir araba. Bizim yaptığımız kaza esnasında arabanın hiçbir Airbagi görevini yapmadı, hiçbir şekilde hava yastıklarını açmadı. Konuyla ilgili gerekli girişimleri başlattık.



    MUTLULUK O'PERA'SYONU
    Muğla Marmaris'te Deniz ve Burak Başkes çiftinin 18 Temmuz 2022'de dünyaya gelen kızları Pera, SMA'ya yakalandı. Tedavisi için gerekli olan bir milyon 823 bin dolar toplandı. Pera tedavi için Dubai'deki hastaneye götürüldü. Pera'nın kanatlanması için ilk adım atıldı. Dünyalar güzeli yavrunun annesi Deniz Başkes, "Doktorumuzla tanıştık ve kızımızın ilacını alması için gerekli tüm tetkikler yapıldı" dedi.
    Hayrettin ŞAŞMAZ



    EN'    DİŞ'ELİ HAYAT
    Sivas'ta güzellik salonu işleten Songül Arslantaş, daha güzel gülebilmek için dişlerine implant yaptırmaya karar verdi. Ancak yanlış tedavi yüzünden neredeyle tüm dişlerini kaybetti. Yemek yemekte de bir hayli güçlük çektiğini anlatan Arslantaş, sıvı ve yumuşak şeyler yiyip içerek adeta bebekler gibi beslendiğini söyledi. Acı içinde kıvranan genç kadın "Yaklaşık 1.5 yıldır hayatım karardı. Sürekli maske ile dolaşıyorum. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.



        BİN 300 YILLIK SU
        Burdur Gölhisar'daki binlerce yıllık Kibyra Antik Kenti suyuna kavuştu. Kentin 3. terasında bulunan 168'i orijinal, 192 mimari bloktan oluşan iki havuzlu anıtsal çeşmenin restorasyonu, tamamlandı. Yuvarlak planlı anıtsal çeşme, antik kaynağın suyuyla yeniden akmaya başladı.

        AL PACINO!
        83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'tan DNA testi istedi. "Hamileliğinin 6. ayında baba olacağımı öğrendim. Şüpheliyim" dedi.

        SATÜRN'DE HAYAT VAR
        UFO görüntüsü paylaşan NASA, şimdi de Satürn'de su buharı olduğunu açıkladı. Bu da yaşam belirtisi sayıldı...

        DÜNYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
        ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletinde Amerikan Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Diplomalar dağıtıldığı esnada sahnede tökezleyip yere düştü. Amerika tarihinin en yaşlı başkanı olan 80 yaşındaki Biden, düşüşünün ardından yakın korumaları tarafından ayağa kaldırıldı. Beyaz Saray İletişim Daire Başkanı Ben LaBolt, Biden'ın kum torbasına takıldığını ve yüzden düştüğünü söyledi. Biden, Beyaz Saray'a geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, gülümseyerek, "Kum torbasının azizliğine uğradım" dedi.



        350 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 BİLEN çıkmayınca 350 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 134'er, 8 bilenler 582'şer, 7 bilenler 103'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.



        NE ET'TINY HOUSE'!
        Tatil cennetinde oteller, villalar ateş pahasına çıktı. Tiny House'lara rağbet arttı. Ancak bu küçücük evlerin de fiyatları zamlandı. Gümüşlük'te dağ başındaki tiny house'un aylık kirası 60 bin TL'ye fırladı. Akyarlar'daki 50 metrekarelik 'mini evin' kirası 75 bin TL'ye ulaştı!

        ERDOĞAN'I KUTLUYORUM
        ABD'nin Ankara'daki eski Büyükelçisi James Jeffrey seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı: Başkan Tayyip Erdoğan'ı ve Meclis'te çoğunluğu alan partisini kutluyorum. Ben Erdoğan'ın yeniden seçileceğini düşünüyordum. Türkiye'de her kesimden insanların altını çizdiği, ülkenin son 20 yılda büyük bir ilerleme gösterdiğiydi. Şunu da söylemeliyim. Erdoğan'daki lider aurası Kılıçdaroğlu'nda yok.

        BÜYÜK ZAFER
        The Economist, bir kez daha Başkan Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ilgili analize imza attı. Dergi, şu ifadeleri kullandı: Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik etmek için hemen aradı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ı Berlin'e davet etti. Avrupa yakasında yeni bir resetleme var. Başkan Erdoğan büyük bir seçim zaferine imza attı.

        MOTOSİKLET DEVRİLDİ
        Çanakkale'de, devrilen motosikletin, kaza sırasında kaskı fırladığı belirlenen sürücüsü üniversite öğrencisi Gudrat Serdarov (23) hayatını kaybetti, arkasındaki kendisi gibi Türkmen uyruklu olan arkadaşı Babageldi Rahmanov ise ağır yaralandı. Serdarov'un motosikletini kısa bir süre önce aldığı ortaya çıktı.

        SKANDAL SAVUNMA
        Eskişehir'de arkadaşı ile eğlenmeye giden spor eğitmeni Gamze C. (34), eğlence mekânının önünde 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Gamze, 3 ay önce fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Fatih D.'den ayrılmıştı. Tutuklanan Fatih D., "Pişman değilim, Allah'a havale ediyorum" dedi.

        GİZLİ İM'PARA'TORLUK
        Her şey 1865'te Conover, Iowa'da William Wallace (WW) Cargill'in bir tahıl ambarı satın almasıyla başladı. Cargill ve MacMillan aileleri, WW'nin en büyük kızı Edna, birkaç tahıl ambarına sahip olan John H. MacMillan Sr ile evlendiğinde bir araya geldi. I. Ve II Dünya Savaşı, Cargill ailesinin büyümesini sağladı.

        Aleyhine açılan davalarım neredeyse tamamını kazanan aile, yurt dışına açıldı. 100'e yakın ülkede faaliyet gösteren Cargill'in bugün 155 bin çalışanı olan bir şirket. ABD'de et borsasının yüzde 22'si, dünya tarımının yüzde 35'i Cargill'in oldu. Cargill, Mighty Earth tarafından kirlilik ve ormansızlaşma, çocuk işçi çalıştırma suçlamaları ve Covid- 19 salgını sırasında fabrikalarındaki salgınlar konusundaki sicili nedeniyle "dünyanın en kötü şirketi" seçildi. Ancak 1 dolar tazminat ödemedi. Bugün 23 varisi olan aile üyelerinin serveti 165 milyar dolar. Şirketin geçen yılki geliri ise 211 milyar dolardı.

        TORBADAKİ 45 CESET!
        Meksika'nın Guadalajara kentindeki bir uçurum kenarında orba içerisinde 45 kişinin cesedi bulundu. Jalisco eyaleti savcılığı, ölenlerden 7'sinin 16 yaşında olduğunu açıkladı. Katliamın kartel hesaplaşması olduğu, olayla ilgili ise 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

        KRALİYET EVLİLİĞİ!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın oğlu Veliaht Prens Abdullah, Suudi Arabistanlı Racva el Seyf ile düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Pek çok kraliyet ailesinin davetli olduğu düğünde, İngiltere'yi Prens William ve eşi Prenses Kate temsil etti.

        ESASLI VURGUN
        SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın, 2021'de intihar etti. Eşi Sibel Koçan, silahlı saldırıda can verdi. Polis ise şirkette, "Piramit" adlı saadet zinciriyle 43 milyon liralık vurgun yapıldığını belirledi. 60 kişi gözaltında...

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        Loca efendi
        Haberler Yaşam Fenomen Ünal Turan'ın 15 milyon liralık arabası aniden yoldan çıkıp duvara çarptı!
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