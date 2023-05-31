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    • Yaşam
    • 31.05.2023 18:26
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    • 31.05.2023 18:38
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    Kız Kulesi'nde son gün yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu

    Kız Kulesi'ne ücretsiz ziyaretlerin son gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar'da, Kız Kulesi bilet satış gişesi önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan da görüntülendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kız Kulesi’nde son gün yoğunluğu!

    Kız Kulesi, yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıya ulaşım ve ziyaretlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

    Ücretsiz ziyaretlerin son gününde, kuleye ulaşımın sağlandığı Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi bilet satış gişesi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Sahilde oluşan kuyruk, havadan da görüntülendi.

    KIZ KULESİ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU I VİDEO İZLE

    Sıradakilerin, bekleme süreleri ise 2 saati buldu.

    "DAHA ÖNCE HİÇ GELMEMİŞTİM YENİ HALİNİ GÖRMEYE GELDİM"
    Kuyrukta bekleyenlerden Dilek Yeşilyurt, "Yaklaşık 1 buçuk saattir sırada bekliyorum. Bugün son gün diye geldik, seçimde görevim vardı aslında niyetimiz o gün gitmekti ama bugün oğlum için de okuldan izin alıp geldim. Bugünü değerlendirmek istedim. İlk defa görmek nasip olacak, restorasyon yapılmış halini merak ettim" dedi.

        Ziyaretçi Mustafa Aydın, "10 dakika sonra tam 2 saattir bekliyor olacağım. Daha önce hiç gelmemiştim, yenilenince yeni halini görmeye geldim. Eski hali de güzeldi ama, yeni hali de, geceleri ışık gösterileri oluyor. Değişim de şart tabi ki. Bakalım, merak ediyoruz, umarım görebiliriz, 16.00'da kapanacağı söyleniyor" diye konuştu.

        Sırada bekleyenlerden Gümüş Kurt ise, "Güzel bir duygu İstanbullular için. Kız Kulesi zaten İstanbul için gelenek görenek haline gelmiş bir durumda. Vatandaşlarımız da son günde oldukça yoğun ilgili. Merak ediyordum, eskiye göre daha farklı olmuş" şeklinde konuştu.

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        Haberler Yaşam Kız Kulesi'nde son gün yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu
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