HAVA DURUMU I Meteoroloji'den 28 ilde sarı kodlu uyarı! Ankara'da yollar göle döndü

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki büyükşehir belediyeleri her yağmur yağışında değişmeyen sel görüntüleriyle gündeme geliyor.
Yetersiz altyapı ve hizmet yetersizliklerini gösteren bu durum CHP'li belediyelerin belediyecilik anlayışını gözler önüne seriyor.
ANKARA SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi.
Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.
SİNCAN'DA HORTUM
Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
YAĞMURDA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERDEN OTOBÜSE AKIN
Mamak ilçesinin Cengizhan Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler de, durağa gelen otobüse koştu. Sırılsıklam olan öğrenciler, sırayla otobüse bindi.
PLATFORM ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE ÇÖKTÜ 6 YARALI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bahçesinde, TOBB 79'uncu Genel Kurulu' kapsamında brandadan oluşturulan çatının bir kısmı, yoğun yağmur nedeniyle çöktü. Alanda bulunan 6 kişi yaralandı.
TOBB İkiz Kuleleri'nde 'TOBB 79'uncu Genel Kurulu' yapıldı. Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurul kapsamında, TOBB binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için branda ile kapatıldı. Konferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü. Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği, kentte etkili olan sağanak sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
VATANDAŞLARIN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİSİ GECİKMEDİ "ARAMIZDA KALSIN ISLANIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına Ankara'yı kaderine terk eden CHP'li Yavaş'a sosyal medyadan tepkiler gelmeye başladı. Sosyal medyada bir kullanıcı: "Ankara'nın atanamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansur Yavaş; 'Simülasyonlara göre, yağmur durduğunda sel baskınları da duracak. Aramızda kalsın, ıslanıyoruz.' "
Diğer kullanıcılar ise şu şekilde tepkiler verdi: "Cumhurbaşkanı yardımcımız adayı Sayın Mansur Yavaş Ankara'ya döndü mü? Bilen gören varsa kendisine haber versin. İş yerlerimiz su altındadır."
"4 yıldır hizmet yerine algıyla Ankara'yı yönetmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'yı kendi kaderine terk etti. Yine yağmur yağdı, yine sel oldu; Yavaş yine ortalıkta yok."