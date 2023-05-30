HAVA DURUMU I Meteoroloji'den 28 ilde sarı kodlu uyarı! Ankara'da yollar göle döndü

Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

SİNCAN'DA HORTUM

Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YAĞMURDA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERDEN OTOBÜSE AKIN

Mamak ilçesinin Cengizhan Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler de, durağa gelen otobüse koştu. Sırılsıklam olan öğrenciler, sırayla otobüse bindi.

PLATFORM ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE ÇÖKTÜ 6 YARALI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bahçesinde, TOBB 79'uncu Genel Kurulu' kapsamında brandadan oluşturulan çatının bir kısmı, yoğun yağmur nedeniyle çöktü. Alanda bulunan 6 kişi yaralandı.







TOBB İkiz Kuleleri'nde 'TOBB 79'uncu Genel Kurulu' yapıldı. Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurul kapsamında, TOBB binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için branda ile kapatıldı. Konferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü. Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi.