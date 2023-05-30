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    • Yaşam
    • 30.05.2023 10:42
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    • 30.05.2023 17:25
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    HAVA DURUMU I Meteoroloji'den 28 ilde sarı kodlu uyarı! Ankara'da yollar göle döndü

    CHP yönetimindeki büyükşehir belediyeleri her yağmurda değişmeyen sel görüntüleriyle gündeme geliyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası Ankara'da yolları su bastı alt geçitler göle döndü. Ankara Valiliği, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddî mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Ankara’da yollar göle döndü

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki büyükşehir belediyeleri her yağmur yağışında değişmeyen sel görüntüleriyle gündeme geliyor.

    Yetersiz altyapı ve hizmet yetersizliklerini gösteren bu durum CHP'li belediyelerin belediyecilik anlayışını gözler önüne seriyor.

    ANKARA SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU
    Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi.

    Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

    SİNCAN'DA HORTUM
    Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    YAĞMURDA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERDEN OTOBÜSE AKIN
    Mamak ilçesinin Cengizhan Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler de, durağa gelen otobüse koştu. Sırılsıklam olan öğrenciler, sırayla otobüse bindi.

    PLATFORM ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE ÇÖKTÜ 6 YARALI

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bahçesinde, TOBB 79'uncu Genel Kurulu' kapsamında brandadan oluşturulan çatının bir kısmı, yoğun yağmur nedeniyle çöktü. Alanda bulunan 6 kişi yaralandı.



    TOBB İkiz Kuleleri'nde 'TOBB 79'uncu Genel Kurulu' yapıldı. Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurul kapsamında, TOBB binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için branda ile kapatıldı. Konferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü. Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

    Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA
    Ankara Valiliği, kentte etkili olan sağanak sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

    VATANDAŞLARIN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİSİ GECİKMEDİ "ARAMIZDA KALSIN ISLANIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına Ankara'yı kaderine terk eden CHP'li Yavaş'a sosyal medyadan tepkiler gelmeye başladı. Sosyal medyada bir kullanıcı: "Ankara'nın atanamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansur Yavaş; 'Simülasyonlara göre, yağmur durduğunda sel baskınları da duracak. Aramızda kalsın, ıslanıyoruz.' "

    Diğer kullanıcılar ise şu şekilde tepkiler verdi: "Cumhurbaşkanı yardımcımız adayı Sayın Mansur Yavaş Ankara'ya döndü mü? Bilen gören varsa kendisine haber versin. İş yerlerimiz su altındadır."

    "4 yıldır hizmet yerine algıyla Ankara'yı yönetmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'yı kendi kaderine terk etti. Yine yağmur yağdı, yine sel oldu; Yavaş yine ortalıkta yok."

        KOZLUK'TA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

        Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ağaçlar araçların üzerine devrildi.Kozluk'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

        Tepecik Mahallesi'nde bir aracın üzerine devrilen ağaç araçta maddi hasara neden oldu. Yolların göle döndüğü ilçede dereler taştı. Sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi.


        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mayıs Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Raporda Başkent Ankara'nında içinde bulunduğu 28 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların ülke genelinde aralıklarla, sıcaklıkların ise yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Başkent Ankara ve Batman sele teslim oldu.



        BAŞKENT ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Başkent Ankara için bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır " ifadeleri kullanıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Başkent Ankara için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Ankara, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir." İfadeleri yer aldı.

        28 İLE SARI KODLU UYARI

        Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 28 il şu şekilde: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Batman, Karabük

        "Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            30 MAYIS SALI GÜNÜ BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

            MARMARA

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            EDİRNE °C, 25°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL °C, 22°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 23°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAKARYA °C, 25°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            EGE

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve iç kesimlerinde yerer olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLİ °C, 22°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İZMİR °C, 26°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 21°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 28°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 22°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 27°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            K.MARAŞ °C, 27°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ANKARA °C, 20°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ÇANKIRI °C, 22°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 21°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KONYA °C, 21°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'un kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 19°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 24°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 21°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ZONGULDAK °C, 20°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA VE DOĞU KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu, (Artvin ve Rize çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 28°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 22°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TOKAT °C, 27°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 23°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DOĞU ANADOLU

                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                    ERZURUM °C, 20°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    IĞDIR °C, 28°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KARS °C, 23°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MALATYA °C, 25°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU

                    Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa ve Mardin hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 27°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    GAZİANTEP °C, 26°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SİİRT °C, 27°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ŞANLIURFA °C, 29°C

                    Parçalı ve çok bulutlu

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                    Ekrem’e Cumhur freni!
                    Haberler Yaşam HAVA DURUMU I Meteoroloji'den 28 ilde sarı kodlu uyarı! Ankara'da yollar göle döndü
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