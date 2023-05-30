Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki esnaf, mangal yapmak için aldıkları iki etli köpeğe kaptırdı.
Savaştepe Sanayi Sitesinde esnaflık yapan Murat Gül ve Çağlar Eker, mangal yapmak için 2 kilo pirzola aldı. Daha sonra sanayi sitesindeki iş yerlerine giden Gül ve Eker, mangal hazırlıklarını yaparken eti iş yerinin avlusuna bıraktı.
ETİ ARADILAR BULAMADILAR
Mangalı yakıp masayı hazırlayan Gül ve Eker, sıra pirzolayı pişirmeye geldiğinde aldıkları eti aramalara rağmen bir türlü bulamadı.
KÖPEK KAPTI
Gül ve Eker, en son iş yerinin güvenlik kamerasına baktıklarında etin, bir sokak köpeği tarafından alındığını gördü.
"ETİ HAYAL EDEREK PATLICAN YEDİK"
Esnaf Çağlar Eker, eti alıp iş yerine getirdikten sonra arkadaşı Murat Gül'ün markete gittiğini kendisinin de mangal hazırlıklarını yaptığını söyledi.