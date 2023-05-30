Daha sonra eti bulamadıklarını belirten Eker, "Arkadaşım geldikten sonra et nerede dedim. Eti koyduğu yeri gösterdi. Bulamadık. Başka et alacak paramız da kalmamıştı. Biz de patlıcan közledik. Etin hayalini kurarak patlıcanı yedik." diye konuştu.

Esnaf Murat Gül de "Eti yemek nasip olmadı. Eti yiyemeyince arkadaş çok güzel bol zeytinyağlı bir salata yapmış. Bir de patlıcan közledik. Afiyetle onları yedik. Karnımızı bir şekilde doyurduk." dedi.