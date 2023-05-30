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    • Yaşam
    • 30.05.2023 08:24
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    • 30.05.2023 08:26
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    Maltepe'de Orhangazi Şehir Parkı'nda kaza: 4 kişi yaralandı

    Son dakika haberleri... Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Parkta kaza: 4 yaralı

    Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı'nda trafik kazası meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki parkın girişinde otomatik bariyerden giriş için kart aldığı sırada kontrolden çıkan, Y.A'nın (33) idaresindeki 34 GIY 779 plakalı otomobil, sürücünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilerlemeye başladı.

    4 KİŞİ YARALANDI
    Parka giren araç burada oturan G.K. (45), S.Ö. (25), K.A. (36) ve Z.K.'ye (21) çarptıktan sonra durabildi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Sürücü Y.A. işlemler için emniyete götürüldü.

    Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Maltepe'de Orhangazi Şehir Parkı'nda kaza: 4 kişi yaralandı
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