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    • Yaşam
    • 25.05.2023 13:46
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    • 25.05.2023 13:46
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    Şırnak'ta seçim gecesi çevreye ateş eden maskeli gruba 25 gözaltı

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Mayıs'ta sokağa çıkararak çevreye ateş edip, taşkınlık çıkaran maskeli gruba yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Provokasyona geçit yok! 25 şüpheli yakalandı

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Mayıs'ta sokağa çıkararak çevreye ateş edip, taşkınlık çıkaran maskeli gruba yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı.



    Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen yüzleri maskeli grup, 14 Mayıs akşamı Mezbahane Caddesi'ne çıkıp, çevreye ateş ederek, taşkınlık çıkardı. Polisin müdahale ettiği grup, sağa sola dağılarak kaçtı.

    ARALARINDA ÇOCUKLARDA VAR

    Şüphelileri belirleyen polis, birkaç gün sonra aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 25 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Suça sürüklenen 7 çocuk tutuklandı, 4 şüpheli de adli kontrol ile serbest kaldı.

    14 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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