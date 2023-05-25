Resmen cinayete teşebbüs: Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı

Çekmeköy'de kamyonet sürücüsü tartıştığı motosikletli kuryeye çarpıp kaçtı.
ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI
Dün gece saat 04.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi'nde, motokurye, aldığı siparişi teslim ettikten sonra iş yerine döndüğü sırada, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü durdurmak için peşinden gitti.
EZMEYE KALKIŞTI
Sürücü kullandığı kamyoneti, kendisini takip eden motokuryenin üzerine sürdü. Sürücü kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çarpma anında motosikletin üzerinden atlayan kurye kazayı yara almadan atlattı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Kamyonet sürücüsünün moto kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.