Resmen cinayete teşebbüs: Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı

Kurye arkadaşımda herhangi bir yara bere yok. Kurye motorun üzerinden atlıyor. Kurye aracın üzerine geldiğini görünce aracın üzerini terk ediyor herhangi bir yara almıyor. Kurye motorun üzerinden atlamamış olsa canına kast edilmiş olacaktı. Atlamamış olsa ölebilirdi. Şahsı tanımıyorum. Plakası da belli değil araç kaçtı. Savcılığa gereken suç duyurusunda bulunacağım. Gerekli yerlere müracaat edeceğim " diye konuştu.

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