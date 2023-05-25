Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırıp ardından intihar etti

İstanbul'da sabah saatlerinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını işe gittiği sırada sokak ortasında vurdu. Daha sonra kendi kafasına sıkan adam intihar etti. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, bugün saat 06.45 sıralarında Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gonca Ç. işe gitmek için oturduğu binadan çıktı. Bu sırada kapıda bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Kazım Ç., kadının yanına giderek konuşmak istedi. Yaşanan tartışma sonrasında yanında getirdiği silahını çıkartan Kazım Ç., Goncagül Ç.'ye 11 el ateş etti.
ÖNCE EŞİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ
Olay sonrası silahı kendi kafasına dayayan Kazım Ç. intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Goncagül Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen eşi Kazım Ç.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 11 el ateş edilen Goncagül Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
"İKİSİ DE YERDE YATIYORDU"
Görgü tanığı bir kişi, "Sabah silah sesi bağırmalar duyduk. Çocuklarımı yere yatırdım ne olur ne olmaz diye. Silah sesi kesilince dışarı çıktık. İkisi de yerde yatıyordu. Tanımıyorum. Bizim binada oturuyormuş. 6 ay olmuş taşınalı kadını tanımıyorum ben. Polis arkadaşları ben aradım" diye konuştu.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.