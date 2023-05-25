Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırıp ardından intihar etti

İstanbul'da sabah saatlerinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını işe gittiği sırada sokak ortasında vurdu. Daha sonra kendi kafasına sıkan adam intihar etti. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 06.45 sıralarında Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gonca Ç. işe gitmek için oturduğu binadan çıktı. Bu sırada kapıda bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Kazım Ç., kadının yanına giderek konuşmak istedi. Yaşanan tartışma sonrasında yanında getirdiği silahını çıkartan Kazım Ç., Goncagül Ç.'ye 11 el ateş etti.