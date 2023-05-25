Kan donduran cinayet! Demirci ailesi olayında 5 kişinin öldürüldüğü itirafı geldi

Ankara'da yaşayan Sevgi Demirci (38), eşinden ayrıldıktan sonra çocukları Eren Polat (20) ve Rümeysa Polat'la (13) birlikte İstanbul'a taşındı. Ancak aile, 2.5 yıl önce kayıplara karıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yer olan Silivri Değirmenköy mevkiinde önceki gün yapılan kazıda 3 ceset çıktı. Bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'nda DNA incelemesine alındı. Cesetlerin anne ve evlatlarına ait olup olmadığını bu inceleme ortaya koyacak.

2 CESET ARANIYOR

Atv'deki Müge Anli ile Tatlı Sert programına katılan katılan Sevgi Demirci'nin yakınları, kaybolan kadının, boşandığı kocasının yeğeni olan Ünal Yurdakul ile birliktelik yaşadığını belirtmesi üzerine Ünal Yurdakul ve akrabası Ömer Yurdakul, gözaltına alındı. Ünal Yurdakul, ilişki iddiasını kabul etmekle kalmadı, son dönemde Sevgi Demirci'nin Erdoğan adlı biriyle de görüştüğünü ileri sürdü.

Bu arada, programa katılan ve cinayetlerden haberi olduğu halde kimseye bilgi vermediği belirtilen bir kişi daha gözaltına alındı. Ömer Yurdakul, Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da 3 kişilik aileden önce öldürüldüğünü itiraf etti. Polis, Çatalca ve Silivri'de cesetleri aramaya başladı. Şimdiye kadar henüz bir sonuca ulaşılamadı ancak ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yunus Emre KAVAK