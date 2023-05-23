CHP seçmeninin hazımsızlığı sürüyor! Depremzedeye çirkin saldırı

"BİZ GARİBAN DEPREMZEDEYİZ"

Daha önce de zillere basıp kaçan şahısların olduğunu söyleyen Hüseyin Alıcı, kimseyle bir probleminin olmadığını söylerken şöyle devam etti;

"Çocukları görmedim, kaçtılar. Gece saati olmuş, evdeydim ama görmedim. Gece saat 12.00'a kadar oturdum bekledim gelmediler sabah yattım sabah şu durumda. Daha önceden de zili çalıp kaçmışlardı akşamüstü vakitlerinde. Olayın saat kaçta olduğunu bilmiyorum. Pencerenin sinekli açıktı attıkları yumurta içeriye kadar düşmüş. Biz gariban depremzedeyiz, Malatya'dan geldik buraya. Ankara'ya gittik, oradan Denizli'ye gittik. Orada da 1 ay kaldık en son buraya geldik. Ayın 22'sinde de biletimi alıp Malatya'ya gideceğim. Benim evime bu zamana kadar kimse gelmedi, kimsenin tavuğuna da kışt demedim."