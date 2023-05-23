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    • Yaşam
    • 23.05.2023 17:00
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    • 23.05.2023 17:06
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    Ankara'da 'silah kaçakçılığı' yapan suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

    Ankara'da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı, 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    DHA
    Kaçakçılara operasyon!

    Ankara'da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'ya Konya'dan ruhsatsız tabanca getirdikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin, silahları, suç gruplarına veya kişilere satarak, kazanç sağladığı saptandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, çok sayıda sentetik hap, 5 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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    Haberler Yaşam Ankara'da 'silah kaçakçılığı' yapan suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı
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