Yıllar önce Almanya'ya giden Mahmut Şahin'e 25 Nisan'da bahçesine düşen göktaşı şans getirdi!

Gurbetçi, turnayı gözünden vurdu! Bahçesine düşen göktaşına teklif edilen parayı duyan şoke oldu! Almanya'nın konuştuğu haberin adresi, Schleswig-Holstein eyaletinin Elmshorn kentiydi.
Mahmut Şahin, 25 Nisan'da eşi ve kızlarıyla kahve içerken bahçeden gelen sesi işitti! Dışarı çıktığında ise şoka girdi! Topraktan dumanlar çıktığını fark etti! 'Mıknatıs' deneyiyle bahçesine düşenin göktaşı olduğunu öğrendi. Kasasında sakladığı 3.7 kilogramlık taşa, teklif üstüne teklif geldi.
'MÜZEDE SERGİLENSİN'
En yüksek rakam ise 200 bin euro yani 4.3 milyon TL'ydi. Mahmut Şahin, "İlk başta bahçedeki deliğin gaz kaçağından kaynaklandığını düşündük ve itfaiyeye haber verdik. Bir göktaşı düşünmedik.
Yurt dışından telefonla ve yüz yüze teklifler aldık. En yüksek şu anda 200 bin Euro civarında. Sadece bekleyip göreceğiz. Tabii ki, göktaşının en azından geçici olarak başkaları tarafından görülebilmesi de bizim için önemli olacaktır. Belki bir müzede" dedi.
TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ
Meteor Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas, Şahin Ailesi'nin bahçesine düşen göktaşı için 'şimdiye kadar eyalete düşen en büyük göktaşı' ifadesini kullandı. Taşın, Mars ve Jüpiter arasındaki Meteroid Kuşağı'ndan gelen göktaşlarının Elmshorn üzerinde bir yağmur gibi düşmüş olabileceği düşünülüyor.