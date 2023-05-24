Yıllar önce Almanya'ya giden Mahmut Şahin'e 25 Nisan'da bahçesine düşen göktaşı şans getirdi!





Yurt dışından telefonla ve yüz yüze teklifler aldık. En yüksek şu anda 200 bin Euro civarında. Sadece bekleyip göreceğiz. Tabii ki, göktaşının en azından geçici olarak başkaları tarafından görülebilmesi de bizim için önemli olacaktır. Belki bir müzede" dedi.