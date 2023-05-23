Bir süre sonra iş yerindeki ürünlerini almaya gelen müşteri Bayram Küçük, arkadaşından haber alamadı. Daha sonra Karaarslan'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaarslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koruyucu kıyafet giyen ekipler yaptıkları ilk inceleme sonrası Karaarslan'ın kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddeden zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Karaarslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.