Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan tarlasındaki işlerini yapmak için dün sabah evinden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal'dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Baysal'ı tarlada hareketsiz yatarken gören anne ile komşu, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.