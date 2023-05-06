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    Trabzon'da katliam gibi kaza: 5 ölü 38 yaralı

    Trabzon’da yolcu midibüsü, yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Yuvarlandı. Can pazarı yaşandı. Ağır yaralanan şoförün ise otobüsü arızalanınca midibüsü devraldığı ortaya çıktı.

    Katliam gibi kaza: 5 ölü 38 yaralı

    Korkunç kaza önceki akşam Akçaabat'ın Akpınar Mahallesi Yolkıran mevkisinde meydana geldi. Adem B. yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu evin duvarına çarparak yuvarlandı.

    Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin (55) kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan 39 yaralıdan Neriman Aslan (37) da dün hayatını kaybetti.

    5'INiN DURUMU KRiTiK
    Yaralılardan 5'inin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.
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        Haberler Yaşam Trabzon'da katliam gibi kaza: 5 ölü 38 yaralı
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