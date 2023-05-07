Başkan Erdoğan İstanbul mitingi nerede? METRO, OTOBÜS HATLARI! YÜZYILIN MİTİNGİ saat kaçta? Marmaray'la nasıl gidilir?

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ OLACAK

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.