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    • Yaşam
    • 05.05.2023 19:58
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    • 05.05.2023 21:51
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    Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

    Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü. Ekipler çöken binanın enkazında arama çalışması yaptı. Gelen son dakika haberine göre, göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü

    Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü.



    Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, 1'i için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

    MALATYA'DA AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ I VİDEO İZLE



    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
    6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



    4 KİŞİDEN 3'Ü KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU
    Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.

    ACI HABER GELDİ
    Göçük altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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