Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti





Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, 1'i için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

MALATYA'DA AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ I VİDEO İZLE





ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.