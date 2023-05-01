Gurbetçi Yıldırım Sevindik Almanya'da 2 bin 500 Euro'ya cadde satın aldı!

Çılgın Türk, Almanya'yı karıştırdı! Tüm dünyanın konuştuğu olay Zweibrücken'de yaşandı. Bölgede özel mülk olan Siebenpfeiffer Caddesi, geçtiğimiz yıl açık artırmaya çıktı. Gurbetçi Yıldırım Sevindik, tarafından 2 bin 500 Euro'ya satın alındı.
Sevindik, komşularına "3 Mayıs'a kadar süreniz var. Bu tarihe kadar caddeyi kullanmak için benden satın alın" yazılı mektup yollayınca ortalık karıştı! Hem medyanın hem de komşuların tepkisiyle karşılaştı! Gelen tepkilere rağmen geri adım atmayacağını söyleyen Yıldırım Sevindik ve ağabeyi Aziz Sevindik, "Sokak açık artırmaya çıktı. Biz de aldık. Madem öyle belediye satın alsaymış! Almanlar'ın derdi sokağı bir Türk'ün satın almış olması. 300 bin Euro'ya satmayı düşünüyorum" ifadesini kullandı.
'GÖNÜLLÜ'NÜ KAPTIRDI
Isparta'da yaşayan AFAD gönüllüsü Batuhan Akbaş (23), 6 Şubat'ta deprem bölgesine koştu! Sahra çadırında çalıştığı sırada yaralı Sevilay Şahin'e aşık oldu! Afet bölgesinde aşkı bulan ve geçtiğimiz günlerde nişanlanan ikilinin hikayesi yüreklere dokundu. Batuhan Akbaş "Düğünümüz ağustos ayında" diye konuştu.
SİGARA CİNNETİ
İstanbul Fatih'te Olcay Vural (31), Ramazan Sarıkaşlı'nın (61) taksisine bindi. Sigara içmek istedi. Taksi şoförünün karşı çıkması üzerine sinirlendi! Tartışma kısa sürede alevlendi! Sarıkamışlı, bıçakla müşteriyi delik deşik etti. Kanlar içinde kalan Vural, hayatını kaybetti. Sarıkaşlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DENİZLERİN ALTIN KADINI
Güney Afrikalı yelkenci Kirsten Neuschafer (40), yaklaşık 4 ay önce Fransa'dan okyanusa açıldı. Yelkenliyle dünyanın çevresini otomatik pilot kullanmadan dolaştı. 15 erkek rakibini geride bıraktı. En yakın rakibine 1 gün süreyle fark atan Neuschafer, üç mevsim gördüğü yarışmayı 234 günde tamamladı. Altın Küre Yarışı'nı (Golden Globe Race) kazanan ilk kadın olmayı başardı.