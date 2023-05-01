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    Gurbetçi Yıldırım Sevindik Almanya'da 2 bin 500 Euro'ya cadde satın aldı!

    Yıldırım Sevindik, Almanya’da 2 bin 500 Euro’ya cadde satın aldı! Ortalık karıştı! Komşularından ve basından tepki gördüğünü söyleyen gurbetçi mesajı yolladı: Geri adım atmayacağım.

    Cesur Eurorek

    Çılgın Türk, Almanya'yı karıştırdı! Tüm dünyanın konuştuğu olay Zweibrücken'de yaşandı. Bölgede özel mülk olan Siebenpfeiffer Caddesi, geçtiğimiz yıl açık artırmaya çıktı. Gurbetçi Yıldırım Sevindik, tarafından 2 bin 500 Euro'ya satın alındı.

    Sevindik, komşularına "3 Mayıs'a kadar süreniz var. Bu tarihe kadar caddeyi kullanmak için benden satın alın" yazılı mektup yollayınca ortalık karıştı! Hem medyanın hem de komşuların tepkisiyle karşılaştı! Gelen tepkilere rağmen geri adım atmayacağını söyleyen Yıldırım Sevindik ve ağabeyi Aziz Sevindik, "Sokak açık artırmaya çıktı. Biz de aldık. Madem öyle belediye satın alsaymış! Almanlar'ın derdi sokağı bir Türk'ün satın almış olması. 300 bin Euro'ya satmayı düşünüyorum" ifadesini kullandı.



    'GÖNÜLLÜ'KAPTIRDI
    Isparta'da yaşayan AFAD gönüllüsü Batuhan Akbaş (23), 6 Şubat'ta deprem bölgesine koştu! Sahra çadırında çalıştığı sırada yaralı Sevilay Şahin'e aşık oldu! Afet bölgesinde aşkı bulan ve geçtiğimiz günlerde nişanlanan ikilinin hikayesi yüreklere dokundu. Batuhan Akbaş "Düğünümüz ağustos ayında" diye konuştu.



    SİGARA CİNNETİ
    İstanbul Fatih'te Olcay Vural (31), Ramazan Sarıkaşlı'nın (61) taksisine bindi. Sigara içmek istedi. Taksi şoförünün karşı çıkması üzerine sinirlendi! Tartışma kısa sürede alevlendi! Sarıkamışlı, bıçakla müşteriyi delik deşik etti. Kanlar içinde kalan Vural, hayatını kaybetti. Sarıkaşlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    DENİZLERİN ALTIN KADINI
    Güney Afrikalı yelkenci Kirsten Neuschafer (40), yaklaşık 4 ay önce Fransa'dan okyanusa açıldı. Yelkenliyle dünyanın çevresini otomatik pilot kullanmadan dolaştı. 15 erkek rakibini geride bıraktı. En yakın rakibine 1 gün süreyle fark atan Neuschafer, üç mevsim gördüğü yarışmayı 234 günde tamamladı. Altın Küre Yarışı'nı (Golden Globe Race) kazanan ilk kadın olmayı başardı.

        YÜREK YAKAN 'AYI'RINTI
        Rize'de Hayrullah Bilgin idaresindeki hafif ticari araç, önceki gün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İstinat duvarını aştı. Dereye düşünce facia yaşandı. Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ve Mehmet (65) ve eşi Mürvet Özdemir (54) kurtarılamadı. Komşu 2 ailenin ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda yaşandığı ortaya çıktı.



        ALTINA UÇTU
        Mardin'de Zahit Mungan (32), çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusunu, altın madalya ile taçlandırdı. Yaptığı profesyonel uçurtmalarıyla şimdiye kadar 30 ülkeyi gezen Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu, popuduk tavşan ile Atatürk uçurtmalarıyla Çin'de düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Tavus kuşu uçurtmasıyla "Üç Boyutlu Şişme Uçurtma" dalında altın madalya, "Estetik Uçurtma" dalında ise bronz madalya kazandı. Mungan, "Ülkemi gururla temsil ettim" ifadesini kullandı.

        ÖLÜ DENİZ
        Muğla'da milli yamaç paraşütçüsü Orkut Baysal, Ölü Deniz sırtlarında bulunan Babadağ'a çıktı. Eğitim verdiği Andaç Ünsal ile (45) atladı.
        İKİLİ, yere 20 metre kala İngiliz paraşütçü Thomas Aitken ile çarpıştı. Baysal ölürken Ünsal yaralandı.



            CAN 'DOG'STU
            K.maraş'ta Balım adlı köpek, depremden dakikalar önce havladı. Ev sahiplerini uyandırdı. Akkurt ailesi mucize eseri hayatta kaldı: O da artık evladımız...



            AR'ŞANS'TİN
            İzmir'de yaşayan Gülfinaz Okuklu, kan hastasıydı. İyileşmesi için tek şart ilik nakli yapılmasıydı. Uygun donör Arjantin'de bulununca şans kapısını çaldı. Binlerce km. öteden getirilen ilikle ayağa kalktı.


            12 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 12 milyon 373 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 969'ar, 4 bilenler bin 150'şer, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



                5.5 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 5 milyon 508 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 321'er, 4+1 bilenler 774'er, 4 bilenler 80'er, 3+1 bilenler 43'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 9'ar lira alacak.

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                MİT, DEAŞ elebaşını etkisiz hale getirdi
                Haberler Yaşam Gurbetçi Yıldırım Sevindik Almanya'da 2 bin 500 Euro'ya cadde satın aldı!
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