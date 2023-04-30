Son dakika: Sinop'ta yolcu otobüsü sulama kanalına devrildi: 9 yaralı

Yolculardan Onur Özdemir, otobüsün bir anda yoldan çıkarak kanala doğru gittiğini belirterek, "Biz de ne oldu anlamadık. Şoför uyudu mu başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Yolcular olarak hep birlikte ölümden döndük." dedi.