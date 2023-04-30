Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.04.2023 21:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2023 21:48
    ABONE OL

    Son dakika: Sinop'ta yolcu otobüsü sulama kanalına devrildi: 9 yaralı

    Son dakika haberleri... Sinop’ta, yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu, bir ağır 9 kişi yaralandı. Yolculardan Onur Özdemir, otobüsün bir anda yoldan çıkarak kanala doğru gittiğini belirterek, “Biz de ne oldu anlamadık. Şoför uyudu mu başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Yolcular olarak hep birlikte ölümden döndük.” dedi.

    AA
    Yolcu otobüsü sulama kanalına devrildi: 9 yaralı

    Sinop'tan Kastamonu yönüne giden Fahrettin Ş. idaresindeki 34 FYE 957 plakalı yolcu otobüsü, Sinecan köyünde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan bir ağır 9 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
        Haberler Yaşam Son dakika: Sinop'ta yolcu otobüsü sulama kanalına devrildi: 9 yaralı
            loading
            SON DAKİKA